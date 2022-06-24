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Окупанти викрадають дітей українських військових та вимагають прибути на окуповані території

24 червня 2022, 16:04

Окупанти вимагають, аби українські військові приїхали на окуповані території в обмін на безпеку їхніх родичів та дітей.

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Окупанти викрадають родичів українських військових / Reuters,

Російські окупанти шантажують українських військових, викрадаючи їхніх дітей та інших родичів. Російські військові вимагають, аби українські захисники приїхали на окуповані території в обмін на безпеку рідних. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Такі випадки на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. Російські військові отримують інформацію від колаборантів-зрадників, які передають окупантам бази даних українських громадян.

"На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно окупанти взяли в заручники кількох дітей українського військовослужбовця.

"Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання", - додали у ГУР.

Імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів українська сторона не називає з міркувань безпеки.

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Нагадаємо, російські окупанти в Херсонській області масово затримують і б'ють чоловіків різного віку. Їх тримають в ямах і сильно б'ють. Також у деяких населених пунктах окупанти вивозять і грабують майно громад і людей.

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Інші новини:

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення викрадення людей військовополонені
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