Втрати катастрофічні: експерт проаналізував ситуацію під Авдіївкою

По словам эксперта, Авдеевка не имеет стратегического значения для российского командования, ценность города для оккупантов исключительно символическая.

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Втрати ворога у живій силі оцінюються десятками тисяч / Колаж Главред, фото: скріншот deepstate, 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пістушка

З початку жовтня російські війська почали активно атакувати місто Авдіївка. Протягом цього часу їм не вдалося досягти значних успіхів на цьому відрізку фронту, а їх втрати були великими. До тих пір, поки російським військам не вдасться захопити Авдіївський коксохім, оточення міста залишатиметься неможливим. Цю думку висловив військовий експерт Юрій Федоров в ефірі 24 Каналу.

Авдіївка продовжує залишатися однією з найнапруженіших точок на фронті. На кінець 2023 року стало відомо, що російська армія втратила 411 одиниць техніки, а втрати у живій силі оцінюються десятками тисяч.

"Якщо втрати бронетехніки досягають 400 одиниць, це приблизно стільки ж, скільки є на озброєнні півтора – двох мотострілецьких бригад. Відповідною є й кількість живої сили. Вбитими втрачено декілька тисяч осіб, а безповоротні втрати перевищують 10 – 12 тисяч. І це втрати лише на одній ділянці", – зазначив військовий експерт. відео дня

Він додав, що поки що немає підстав стверджувати, що місто оточене. Водночас, Юрій Федоров зазначив, що операція російського командування із захоплення Авдіївки триває із 10 жовтня.

"Росіяни ще не взяли Авдіївку, тривають бої за Коксохімічний завод, але вони там не просунулись. Без того, щоб захопити цей комплекс, ні про яке взяття Авдіївки взагалі не мовиться", – наголосив Юрій Федоров.

Експерт припускає, що втрати, які російські окупанти зазнали в Авдіївці, можна було б виправдати, якщо б місто мало важливу стратегічну цінність для окупантів. Однак фактично місто має значення лише символічне для Росії.

"У військовому сенсі штурм Авдіївки – це безсенсове заняття для росіян. Це просто наказ Путіна, якому потрібен якийсь символ перемоги. Думаю, що епопея з Авдіївкою у військовій історії розглядатимуть як героїчний спротив України та як поразку або піррову перемогу Росії", – підсумував військовий експерт.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Адвїівському напрямку російські окупанти намагаються обійти місто з півночі, щоб перерізати логістичні лінії Збройних сил України, але ці плани наразі не вдаються.

Українські військові успішно проводять операції на Авдіївському напрямку, приділяючи особливу увагу захисту коксохімічного заводу, який служить природною фортецею, аналогічно до "Азовсталі" в Маріуполі.

Ситуація під Авдіївкою залишається напруженою. Російські війська змінили напрямок наступу і тепер намагаються просунутись у бік Очеретиного.

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