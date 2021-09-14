Окупанти Криму мріють побудувати нове курортне місто: де і коли

У Криму скоро може з'явиться новий курорт / УНІАН

У Криму окупанти мають намір побудувати нове курортне місто, швидше за все воно має незабаром з'явиться в Сакському районі, пишуть місцеві сепаратистські ЗМІ у вівторок, 14 вересня.

Як заявив так званий "голова республіки" Сергій Аксьонов, великі гравці нібито готові побудувати населений пункт на 50 тисяч жителів.

"Це проживання та відпочинок у курортний сезон. На мій погляд, ідея правильна, котра була підтримана нами. Зараз тривають розрахунки. Це Західний Крим, Сакський район, великі вільні площі. Є розуміння, що це буде затребуване", - зазначив він.

За його словами, обсяг номерного фонду в новому місті перевищить 10 тисяч.

Нагадаємо, раніше, 1 березня нинішнього року, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не здійснювала анексію Криму, півострів на законних підставах возз'єднався з РФ.

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11 березня Рада національної безпеки і оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, документ буде перебувати в загальному доступі, також його переведуть на англійську мову і відправлять союзникам України.

16 березня президент України Володимир Зеленський з нагоди сьомої річниці так званого "референдуму" в Криму підкреслив, що Україна об'єднує світ на базі Кримської платформи, щоб повернути півострів.