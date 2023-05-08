Окупанти тікають із Запорізької області: військові РФ масово почали переодягатися в цивільних - мер

У Мелітополі перевіряють автомобілі цивільних - шукають переодягнених військових, які під шум евакуації намагаються сховатися.

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Мелітополь / Колаж Главред, фото з відкритих джерел, УНІАН

В Запорізької області російські окупанти намагаються покинути захоплену ними територію під виглядом цивільних, яким дозволили евакуацію.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, у зв'язку з цим окупанти посилили фільтраційні заходи.

"Російські військові масово почали переодягатися в цивільні для того, щоб намагатися втекти з тимчасово окупованої Запорізької області", - сказав Федоров.

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Тому, за його словами, з'явився ще один спосіб фільтрації. Зокрема, в Мелітополі перевіряють автомобілі цивільних-шукають переодягнених військових, які під шум евакуації намагаються сховатися.

У деяких прифронтових населених пунктах "зрадників" у разі необхідності готові "евакуювати" прямо на фронт.

Дивіться відео про те, що відбувається в Мелітополі.

Що відбувається в Мелітополі

В Мелітополь Запорізької області окупанти агресора Росії та колаборанти вивозять комп'ютерну техніку та спалюють документи.

У лікарні достроково виписують пацієнтів, а серед так званого "керівництва" обговорюють втечу. Про це заявив мер міста Іван Федоров.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. "Приліт" нібито був по будівлі готелю "Привал мисливця", де базувалися російські окупанти. На місці спалахнула пожежа, будівля готелю зруйнована.

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