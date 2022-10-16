Окупантів заганяють у "котел": ЗСУ пішли вперед на південному напрямку

ЗСУ йдуть у наступ на Херсонщині / Фото з відкритих джерел, УНІАН

В Херсонській області російські окупанти тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених, розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Вчора в окупантів почалася паніка. Наші Збройні сили в районі Берислава якраз почали робити чергову прожарочку окупантам, і це таке, знаєте, початок завершення контрнаступальних дій. Тому що Берислав і Веселе - стратегічні цілі... Наші ЗСУ знищили дві системи ППО в Бериславському районі, в Каховському. І відпрацювали дуже чітко авіацією", - розповів він в ефірі телеканалу FreeДом.

За його даними, підрозділи Збройні Сили України почали просування від Дудчан у бік Херсона.

"Вчора почали просування і якраз дуже сильно "накривали" Берислав, така була артпідготовчка. Ну, потрібно розуміти, що їм потрібно забиратися швидше, якщо хочуть залишитися живими. То вперед, в одну дружну колону і бігти!", - повідомив Хлань.

Він припустив, що після того, як ЗСУ візьмуть під контроль Берислав і ГЕС, то аж до Дар'ївки вони зможуть зачистити територію від окупантів, після чого до Херсона виявиться близько 20 кілометрів.

"Тобто виходить, що Херсон вже буде в кільці 20-кілометрової дії. І по Лиманському напрямку, від Таврійського і Потьомкіно... Залишиться тільки Миколаївський напрямок, але ми там на підступах", - додав Хлань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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