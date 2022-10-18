Окупантам світить "котел" на Херсонщині: у кліщах 15-тисячне угруповання РФ – експерт

ЗСУ просуваються вперед на Херсонщині / Фото з відкритих джерел, УНІАН

На тлі успішного просування підрозділів Збройних сил України на південному напрямку та після часткової блокади роботи Кримського мосту, локації окупаційних військ на правому березі Дніпра зазнали значних проблем, розповів співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

Як пише він у матеріалі на Главреді, ситуація, що склалася, унеможливила підвезення боєкомплекту, адже логістика та її протяжність збільшилась на чотири дні. Відповідно, головною проблемою зараз для армії окупанта є ротація особового складу.

Він нагадав про значну кількість ракетно-бомбових ударів по окупантам на південному напрямку за останній час, що створює передумови для успішної деокупації правого берега Херсонської області.

"Зате всі спроби російських військ якось мінімізувати успішне контрпросування ЗСУ в Херсонській області зазнають поразки. Росіяни спробували за рахунок оперативних резервів стабілізувати лінію фронту. Зараз вони намагаються її стабілізувати в районі Милового. Це говорить про те, що росіяни хочуть скоротити лінію фронту, адже є абсолютно успішні Удари з боку українських військових, які прорвали лінію фронту росіян в декількох напрямках", - пояснив експерт.

Він вважає, що в разі успішного характеру просування ЗСУ з боку Дудчан і Давидового Броду, може йти мова про оперативне оточення російського угруповання загальною кількістю близько 15 тисяч окупантів.

"Зазначу, що окупанти зараз цілком реально оцінюють ту ситуацію, в якій вони опинилися і розуміють, що постійне утримання армією РФ Херсонської області – просто неможливо", - додав Снєгирьов.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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