11-річна дівчинка на руках винесла своїх братика і сестричку з палаючого будинку в Сумах

Полум'я швидко поширювалося, проте співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати пожежу.

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Дівчинка на руках винесла своїх братика і сестричку з палаючого будинку / скріншот C відео

У Сумах дівчинка на руках винесла своїх братика і сестричку з палаючого будинку. 5-річний братик самостійно вибіг на вулицю.

Ця кричуща історія зі щасливим фіналом трапилася вранці, 7 квітня, повідомляє ДСНС.

"У приватному житловому будинку по вул. Пантелеймона Куліша, за попередньою інформацією, наодинці залишилося четверо малолітніх дітей. Коли більшість дітей ще спали, 5-річний хлопчик повідомив старшій сестричці, що в їхньому будинку виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

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Дівчинка Нікіта не розгубилася і спробувала самостійно загасити пожежу, але це їй не вдалося, проте, вона не здалася і почала рятувати своїх братів і сестричку.

Нікіта розповідає, що двох діточок (1 і 4 роки) з палаючого будинку вона виносила на руках, 5-річний братик самостійно вибіг на вулицю.

Дівчинка розповіла про свій героїчний вчинок / скріншот з відео

На крики дітей прибігли небайдужі сусіди, які забрали наляканих малюків у свій будинок, зігріли і викликали екстрені служби.

"Вже через 5 хв після повідомлення на місце події прибули рятувальники і розпочинали гасіння. У будинку горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум'я швидко поширювалося по горючих конструкціях, проте співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати дану пожежу і не дозволити полум'я охопити весь будинок", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, що українська легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся додому з російського полону. Боєць захищав Маріуполь минулої весни. Спортсмена захопили в полон 12 квітня 2022 року. Звільнити воїна зуміли під час останнього обміну полоненими.

Також раніше український священик, настоятель Одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вірозуб розповів про 70 днів російського полону і тортури, які застосовували російські окупанти до полонених. Зокрема, українців били струмом і запихали їм цвяхи під нігті. Крім цього, їм не давали спати, а також тримали без їжі і води.

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