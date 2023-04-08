11-річна дівчинка на руках винесла своїх братика і сестричку з палаючого будинку в Сумах

У Сумах дівчинка на руках винесла своїх братика і сестричку з палаючого будинку. 5-річний братик самостійно вибіг на вулицю.
Ця кричуща історія зі щасливим фіналом трапилася вранці, 7 квітня, повідомляє ДСНС.
"У приватному житловому будинку по вул. Пантелеймона Куліша, за попередньою інформацією, наодинці залишилося четверо малолітніх дітей. Коли більшість дітей ще спали, 5-річний хлопчик повідомив старшій сестричці, що в їхньому будинку виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Дівчинка Нікіта не розгубилася і спробувала самостійно загасити пожежу, але це їй не вдалося, проте, вона не здалася і почала рятувати своїх братів і сестричку.
Нікіта розповідає, що двох діточок (1 і 4 роки) з палаючого будинку вона виносила на руках, 5-річний братик самостійно вибіг на вулицю.
На крики дітей прибігли небайдужі сусіди, які забрали наляканих малюків у свій будинок, зігріли і викликали екстрені служби.
"Вже через 5 хв після повідомлення на місце події прибули рятувальники і розпочинали гасіння. У будинку горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум'я швидко поширювалося по горючих конструкціях, проте співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати дану пожежу і не дозволити полум'я охопити весь будинок", - розповіли рятувальники.
Нагадаємо, що українська легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся додому з російського полону. Боєць захищав Маріуполь минулої весни. Спортсмена захопили в полон 12 квітня 2022 року. Звільнити воїна зуміли під час останнього обміну полоненими.
Також раніше український священик, настоятель Одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вірозуб розповів про 70 днів російського полону і тортури, які застосовували російські окупанти до полонених. Зокрема, українців били струмом і запихали їм цвяхи під нігті. Крім цього, їм не давали спати, а також тримали без їжі і води.
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