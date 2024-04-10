Зеленський про те, чим обернеться для України мир на умовах Путіна: буде багато крові

Путін розуміє тільки силу, наголосив український глава.

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Зеленський упевнений, що Путін хоче захопити всю Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, патрульна поліція Харківської області

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін використовує заморозку війни лише для підготовки до нового нападу.

"Звичайно, дехто буде щасливий. Світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не літають". Але це тільки доти, доки Росія не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, яких припустилася спочатку", - розповів Зеленський в інтерв'ю BILD.

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Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

На думку Зеленського, Харків усе ще має для росіян символічне значення.

"Путін, звичайно, хотів захопити Харків, тому що для нього це великий символ. Харків - одна зі столиць України, у нього велике символічне значення Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", - висловився глава держави.

Зеленський підкреслив, що Путін розуміє тільки силу, його бажання - захопити всю Україну.

"Він відчуває, як тварина: якщо ти не можеш захистити себе - він зруйнує ще більше. Він знищить усе. Він уб'є багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб'є багатьох із них. Як це буде? Крові буде багато. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", - упевнений президент.

Новини Харкова - яка ситуація в області

За інформацією The Economist, Росія зараз готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру, і Харків є одним із кількох можливих напрямків майбутнього наступу РФ.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що плани росіян щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше. На Куп'янському напрямку росіяни "стираються" просто вщент вже фактично 10 місяців.

Тоді як експерт Олександр Мусієнко не виключає, що окупанти зосередяться на іншій ділянці фронту - головні зусилля ворог сконцентрує на тих напрямках, що й зараз - Авдіївка та Часів Яр.

У вівторок, 9 квітня, російські загарбники знову вдарили по Харкову КАБами - під обстрілом опинилися приміщення промислового обʼєкту.

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