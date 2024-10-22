Ситуація для ворога патова: Жданов розповів, як ЗСУ 'дали по зубам' РФ на Донбасі

Агресори зупинилися під час штурмів висот і гальмують сьогодні на цьому напрямку.

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​ Ворог не може отримати перемогу на Покровському напрямку​ / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, УНИАН

На одному з найзапекліших напрямків фронту - Покровському, агресори з РФ не лише не вийшли на максимум своїх можливостей, однак і почали їх знижувати через недоукомплектованість. Як пояснив 24 каналу військовий експерт Олег Жданов, ворог зараз балансує на межі своїх спроможностей.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія. відео дня

Труднощі для РФ

Окрім цього, на переконання експерта, перед ворогом один з викликів – це географічні особливості місцевості. Він вторгся у висоти, починаючи з Воздвиженки, далі просунулися до річки, але за нею теж є висоти.

Саме цей момент ускладнює ситуацію для агресорів. Річ у тім, що вони зупинилися під час штурмів цих висот і гальмують сьогодні на цьому напрямку.

Тактика ворога на Покровському напрямку

Як пояснює Жданов, російські війська взяли за принцип атакувати по широкій лінії фронту і, якщо десь вдається продавлювати оборону ЗСУ, то туди одразу вводяться свої резерви. Тобто свіжі частини, які перебували у другому ешелоні, які мають змогу з повним бойовим потенціалом вступити в бій.

Покровськ / Инфографика: Главред

Однак позитивним моментом, за словами Жданова, є те, що нині таких резервів у російського командування немає.

"Навіть в смузі дії групи військ "Центр". Є тільки особовий склад, який може поповнювати втрати. На Покровському напрямку вони не можуть наростити резерви. Посилити фронт немає ким, а ті війська, які залишились – їх не вистачає, аби розвивати успіх",– зазначив Жданов.

Як ворог діятиме далі

Останнім шансом для ворога, як переконаний військовий, є сконцентрувати зусилля на певній маленькій ділянці, утворити там угруповання і нарощувати зусилля методом протискування українських військ. В той же час поступово вводити в бій другий ешелон, оперативний резерв.

"Однак є ризик для російського командування, бо на тих ділянках, де росіяни зупиняться та перейдуть до оборони, ЗСУ можуть піти в контратаки. Це може принести українським військам певний успіх. Тому ситуація для російських солдатів тут патова",– вважає Жданов.

Полковник запасу висловлює припущення, що в Генштабі РФ розуміють цей ризик, тому так і давлять на широкій лінії в надії виявити слабке місце ЗСУ, тим, чим є. Однак успіхом це навряд закінчиться, адже українці вміють діяти в такій ситуації і мають сили та засоби, аби відбиватися від російської навали.

Ситуація на фронті - що відомо

Майор ЗСУ Валерій Прозапас висловив думку, що РФ може готувати новий наступ на фронті вже найближчим часом. За його словами, після просування на Донецькому напрямку росіяни будуть намагатися більш інтенсивно атакувати в Запорізькій області.

На Курщині ЗСУ мають успіх та просування, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Українські сили розгорнули додаткові резерви в районі лінії Кругленьке-Нікольскій, де вони почали атаку двома тактичними групами механізованих рот.

Таким чином окупанти з РФ не вклались у поставлені раніше Кремлем терміни, тому Путін поставив новий дедлайн для витіснення ЗСУ з Курщини.Тепер до 25 лютого в планах Росії є створити так званої буферної зони по інший бік кордону - на територіях України.

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