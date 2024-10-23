"Не тільки на північ від Суджі": експерт Снєгирьов розкрив наступ ЗСУ на Курщині

За останню добу відзначено різку активізацію засобів ураження Сил оборони України.

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ЗСУ мають успіх в Курській області / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

На Курщині військові України проводять наступальні дії маневрового характеру. Деталями сьогодні, 23 жовтня, в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики. відео дня

"Не тільки на північ від Суджі, слід зазначити, що, за даними самої російської сторони, українські Збройні сили успішно контратакують у районі населених пунктів Зелений шлях та Обухівка. Причому, за даними російської сторони, за останню добу відзначено різку активізацію й засобів ураження Сил оборони України. Йдеться про ствольно-реактивну артилерію, що свідчить про те, що, відповідно, ліміт боєприпасів, скажімо так, збільшено", — сказав він.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Аналітик звернув увагу, що російські пабліки пишуть про перекидання Україною на Курський напрямок підрозділів спецпризначенців, які промацують слабкі місця оборони Російської Федерації.

"Тобто, йдеться не про активний характер оборони наших захисників, а саме про наступ на позиції збройних сил Російської Федерації в Курській області. Тобто йдеться про маневровий характер наступальних дій. Причому Сили оборони України в Курській області використовують тактику й організацію ефективних засідок на локаціях російських збройних сил. Є дані об’єктивного контролю, які підтверджують знищення двох тилових колон забезпечення збройних сил Російської Федерації: знищено бронетехніку та особовий склад", — сказав Снєгирьов.

Ситуація на Курщині - що відомо

Як заявив заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня. Вони повинні поповнити сили РФ, щоб протидіяти Силам оборони України.

Це також пов'язано і з тим, що агресори з РФ не вклались у поставлені раніше Кремлем терміни. Таким чином Путін поставив новий дедлайн для витіснення ЗСУ з Курщини.

А той факт, що ЗСУ мають успіх в Курській області, наші сміливі воїни просунулися на західній стороні українського виступу, підтвердив і звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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