"Неприпустимий вчинок": в НОК "припечатали" Петренка, який зашкварився участю в шоу у РФ

Віктор Петренко брав участь у російському шоу / Instagram/victorpetrenko889294/

У Національному олімпійському комітеті України відреагували на скандал навколо участі віце-президента Федерації фігурного катання України Віктора Петренка у льодовому шоу в РФ.

В НОК України засудили вчинок українського олімпійського чемпіона Альбервіля - 1992, який брав участь у шоу, постановником якого була Тетяна Навка - дружина прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

"НОК України рішуче засуджує і вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який днями брав участь у льодових шоу в Сочі – на території країни-агресора, яка веде жорстоку війну проти України.

Така поведінка, такий вчинок неприпустимо для олімпійського співтовариства України", - йдеться в офіційній заяві НОК.

Що відомо про скандал з Петренком

Віце-президент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу Аленький цветочек в російському Сочі.

Він зіграв одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Додамо, що участь у шоу Навки також взяли Російські фігуристи, яких відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Серед них була Каміла Валієва, у якої був виявлений допінг на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

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