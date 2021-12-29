УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Не стало хворого на рак хлопчика з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейські

29 грудня 2021, 20:06

У дитини була остання стадія раку.

false
Помер хлопчик з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейські / колаж Главред

Помер хворий на рак 10-річний Саша з Чернівців, чию мрію на початку 2021 року здійснили патрульні. Дитина хотіла служити в поліції, тому правоохоронці урочисто прийняли його в свою команду.

Трагічну новину повідомила волонтер Марта Левченко на своїй сторінці в Facebook.

"Тепер нашого Сашу нічого не болить. От би ще втихомирився біль наших сердець, біль мами Саші, біль Танюші, яка жила своїм братиком, біль рідних", — написала волонтер.

Ховатимуть 10-річного Сашка 30 грудня о 13: 00 у селі Шишківці Кіцманського району Чернівецької області.

Хотів стати поліцейським і його мрію виконали

У 10-річного Саші була остання стадія раку і лікарі говорили, що шансів на життя він фактично не має. Хлопчик мріяв служити в поліції і в лютому цього року його мрію виконали.

Реклама

Тоді Саші видали зброю, наручники і рацію. А ще наділи іменну форму, яку пошили за одну ніч. Під оплески дитина прийняла присягу і отримала жетон поліцейського.

"Його посмішка-це те, чого ми дуже хотіли, ми раніше не бачили тут його посмішки. Він завжди в страху, переживаннях", - говорила тоді волонтер Марта Левченко.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
Рак онкологія дитина
Зараз ви переглядаєте новину «Не стало хворого на рак хлопчика з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейські». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - боргиМісячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - борги Прикмети на 27 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 27 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду Ані Лорак вразила зовнішнім виглядом з дружиною прессекретаря ПутінаАні Лорак вразила зовнішнім виглядом з дружиною прессекретаря Путіна Гороскоп Таро на 2022 рік: Ракам – втілення задуманого, Левам – життєві уроки, Стрільцям - суперникиГороскоп Таро на 2022 рік: Ракам – втілення задуманого, Левам – життєві уроки, Стрільцям - суперники Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дніПравославний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні
20:58

У Тернополі опікун жорстоко вбив пенсіонера і закидав його тіло меблями

20:55

НАБУ закінчило розслідування справи про заволодіння Януковичем Межигір'ям

20:17

Дзвінок із Кремля та умова США: у Білому домі оголосили про нові перемовини Байдена з ПутінимВідео

20:06

Не стало хворого на рак хлопчика з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейськіВідео

20:03

МакЅим заворожила фото з підрослими дочками

Реклама
19:53

Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра

19:47

Чому Україні в 2021 році майже нічим хвалитися перед сусідамиПогляд

19:38

Уряд затвердив план з економії на опаленні та електриціВідео

19:25

Анна Трінчер в екстремальній фотосесії знялася в одному купальнику на лютому морозі

19:09

Зеленський очолив рейтинг "політик року-2021", але розчарував 45% українців - опитування

18:26

"Без зарплати не залишиться": Сергія Лещенка повертають до наглядової ради "Укрзалізниці"

18:23

Заборона на переїзд і зміну місця проживання: в Україні оголосили про плани у разі воєнного стануВідео

18:07

Збудуться всі мрії: названі самі фартові знаки зодіаку, яким надзвичайно пощастить в Новий рік 2022

17:57

Данілов розкрив плани Путіна по УкраїніВідео

17:54

Операція пішла не за планом: у Києві рятувальники впустили з висоти носилки з чоловікомВідео

17:31

Замість вакцини "накачав" снодійним: псевдофельдшер на Сумщині побив і хотів спалити пенсіонерів

17:20

Прикмети на 31 грудня: що не можна робити на Новий рік, щоб не залучити біду в будинокВідео

17:19

63-річна Мадонна назвала себе ексгібіціоністкою і показала мереживну нижню білизну

17:12

Українки "штурмують" військкомати: журналістка пішла виконувати наказ, але зіткнулася з проблемамиВідео

17:05

Засідання РНБО напередодні Нового року: став відомий порядок деннийВідео

Реклама
16:56

Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають

16:46

На Харківщині у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина

16:40

Зігрівав своїм тілом: 10-річний хлопчик врятував батька на Дніпропетровщині

16:29

Алла Ландар розповіла про початок роботи над проектом "Останнє бажання" новости компании

16:04

Найбільший приріст ВВП у 2021 році Україні забезпечило "Велике будівництво" - дослідження

15:48

Слуга народу лідирує, а Євросолідарність Порошенка відстає: опубліковано свіжий рейтинг партій

15:44

Стало відомо, що буде з тарифами на комуналку після Нового рокуВідео

15:38

В Україні більше не вводитимуть тотальних локдаунів – Шмигаль

15:33

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

15:02

"Задля блага громадян": в Україні може з’явитися новий податокВідео

14:54

"Вакцинувався": нардеп Тищенко осоромився в прямому ефіріВідео

14:35

Порошенко випереджає Зеленського у другому турі виборів президента - опитування

14:32

Останній герой на 1+1: творці шоу оголосили про старт всенародного кастингуВідео

14:29

У ЄС розповіли про сценарії вторгнення Росії в УкраїнуВідео

14:14

Донька Сумської здивувала мережу радикальною зміною іміджу

14:07

"Велике будівництво": між Києвом та Васильковом почали курсувати електрички

13:52

Путін хоче спростити отримання російського громадянства вихідцям з країн СРСР

13:17

Прикмети на 30 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:15

Угода США та РФ щодо безпеки – тільки за участю Європи: в ЄС поставили Москві умовуВідео

13:13

З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 30 грудня 2021: Левам – гроші, Дівам – удача, Стрільцям - небезпекаВідео

12:56

Фотографувалися з черепом, щоб викласти у соцмережі: на Прикарпатті підлітки понівечили склеп

12:44

Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з Марією Шрайвер після 10 років судових розглядів

12:40

Пожежа в реанімації на Прикарпатті виникла через запалену свічку: пацієнти згоріли живцемВідео

12:17

"Дитина без свідомості лежала під ліжком": на Харківщині чоловік виніс 8-річного хлопчика з палаючого будинку

12:12

За 2021 рік на Дніпропетровщині здали майже 100 об'єктів "Великого будівництва" Зеленського

12:05

В Україні вдесятеро збільшили штрафи за незаконну вирубку дерев, збирання грибів та ягідВідео

12:01

Лобода або Шакіра: як виглядала Покрещук до того, як "накачала" найбільші вилиці в світі

11:20

Відомий гонщик Мочанов потрапив у дорожній скандал у центрі Києва

11:10

"Було багато суму і полегшення": Анна Кошмал розповіла про фінал Сватів та як зустріне Новий РікВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти