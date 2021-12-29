Не стало хворого на рак хлопчика з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейські

Помер хлопчик з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейські / колаж Главред

Помер хворий на рак 10-річний Саша з Чернівців, чию мрію на початку 2021 року здійснили патрульні. Дитина хотіла служити в поліції, тому правоохоронці урочисто прийняли його в свою команду.

Трагічну новину повідомила волонтер Марта Левченко на своїй сторінці в Facebook.

"Тепер нашого Сашу нічого не болить. От би ще втихомирився біль наших сердець, біль мами Саші, біль Танюші, яка жила своїм братиком, біль рідних", — написала волонтер.

Ховатимуть 10-річного Сашка 30 грудня о 13: 00 у селі Шишківці Кіцманського району Чернівецької області.

Хотів стати поліцейським і його мрію виконали

У 10-річного Саші була остання стадія раку і лікарі говорили, що шансів на життя він фактично не має. Хлопчик мріяв служити в поліції і в лютому цього року його мрію виконали.

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Тоді Саші видали зброю, наручники і рацію. А ще наділи іменну форму, яку пошили за одну ніч. Під оплески дитина прийняла присягу і отримала жетон поліцейського.

"Його посмішка-це те, чого ми дуже хотіли, ми раніше не бачили тут його посмішки. Він завжди в страху, переживаннях", - говорила тоді волонтер Марта Левченко.

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