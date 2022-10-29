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Не врятувався, відводячи літак від села: деталі загибелі льотчика-винищувача ЗСУ на Миколаївщині

29 жовтня 2022, 16:15

У Тараса Редькіна була можливість катапультуватися. але він не став, бо хотів відвести літак від мирних жителів.

Не врятувався, відводячи літак від села: деталі загибелі льотчика-винищувача ЗСУ на Миколаївщині
/ Факти

Стали відомі подробиці загибелі українського пілота-винищувача Тараса Редькіна, який загинув 24 вересня в бою з окупантами РФ.

Він відводив літак від населеного пункту Миколаївської області. За два місяці до трагедії встиг одружитися. Його дружина Катерина Редькіна теж військовослужбовець, дешифрувальник польотів розповіла про це Фактам.

"Напередодні ми розмовляли, а потім, як завжди, ще й листувалися. Пізно ввечері, о 22:31, Тарас написав мені: "Люблю". Я відповіла: "Дуже" — і повідомлення було прочитано", - розповіла вдова пілота-героя.

За її словами, ще перед початком війни вони з чоловіком обговорили багато речей, які стосувалися специфіки роботи.

"Обговорювали і моменти, під час яких Тарасу могло знадобитися катапультуватися... в той день, 24 вересня, у нього була можливість ця зробити. Але він не став, бо хотів відвести літак від села. Йому це вдалося, люди з села не постраждали. Тарас і не міг вчинити інакше. Тому що в першу чергу льотчик думає про людей. Потім про техніку і тільки потім вже про себе...", - розповіла Катерина.

"Вчора нам з мамою одночасно приснився Тарас. Вперше показав нам уві сні своє обличчя. До цього були сни, в яких він був присутній, але ми його не бачили. В одному зі снів Тарас показав мені місце, де розбився його літак. Я потім зв'язалася з людьми, які там були, і запитала, чи правда, що на тому місці було ось це і це? Вони здивувалися: "Так і було. А ти звідки знаєш?"А цього разу ми змогли його побачити. "Він був такий гарний і ніби світився", — так його побачила мама. А мені він посміхнувся і відразу зник. Сподіваємося, що він скоро прийде до нас ще раз...", - додала вона.

Не врятувався, відводячи літак від села: деталі загибелі льотчика-винищувача ЗСУ на Миколаївщині
/ Факт

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в бою проти російських загарбників загинув заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Редькін Тарас Вікторович (Кіт).

Український пілот буквально кілька днів не дожив до свого 26-го дня народження.

Читайте більше:

ЗСУ Миколаївська область військовий літак війна Росії та України
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