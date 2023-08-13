Маленьку Софійку "звільнили" від життя: армія РФ вбила немовля на Херсонщині

У Херсонській області 14 серпня оголосили Днем жалоби за вбитими армією РФ мирними мешканцями.

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Армія РФ вбила немовля на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, скріншот

Внаслідок російської атаки на село Широка Балка Херсонської області загинула ціла сім'я. Найменшій жертві не виповнилося й місяця – їй було всього 23 дні від народження.

"Дівчинка, у якої мало бути щасливе дитинство й майбутнє. Дівчинка… яку "звільнили" від життя. Софійка, яка стала янголятком", - написала заступниця голови Херсонської ОВА Ольга Малярчук у своєму Telegram-каналі.

Через підступну атаку росіян, її брат, 12-річний Артем, отримав тяжкі поранення. У критичному стані дитину терміново госпіталізували. Лікарі з усіх сил боролися за життя хлопчика, але, на жаль, він помер. Батьки дітей загинули на місці. Так, в одну мить не стало цілої сім'ї.

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Малярчук заявила, що відчуває гнів і страшний біль через цю трагедію. "Біль, який важко описати – це біль у самому серці", - написала вона.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін також прокоментував цинічне вбивство російських окупантів.

"Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему – 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя", - написав Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що у селі Станіслав окупанти забрали життя у пастора християнської церкви Тачишвілі Миколи Миколайовича та ще одного чоловіка.

Крім того, 13 серпня від обстрілів потерпав також Херсон, Золота Балка, Велетенське та Комишани.

Прокудін зазначив, що у Херсонській області 14 серпня оголосили Днем жалоби за вбитими армією РФ мирними мешканцями.

Херсонщина під шквальним вогнем окупантів

Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільних на звільненій частині Херсонщині. Зокрема, 7 серпня окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні. Під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян травмовано.

За кілька днів армія РФ повторила злочин, вдаривши по іншій житловій багатоповерхівці. Було поранено двох людей. Пізніше стало відомо, що в медустанові помер один з постраждалих.

Окрім того, загарбники вдаються до особливо цинічних обстрілів. Так, росіяни "накривають" вогнем екстрені служби, які виїжджають рятувати потерпілих внаслідок атак РФ. 3 серпня стався черговий такий випадок – працівники ДСНС якраз гасили пожежу у Свято-Катериненському соборі, яка спалахнула після першого обстрілу, і в цей момент потрапили під другу атаку.

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