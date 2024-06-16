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Процес на роки: екс-глава МЗС назвав чіткі терміни вступу України до ЄС

Юрій Берендій
16 червня 2024, 13:19
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Екс-очільник МЗС зазначає, що Росія через своїх союзників в Євросоюзі буде зривати терміни вступу України до ЄС та різними методами блокувати цей процес.
Процес на роки: екс-глава МЗС назвав чіткі терміни вступу України до ЄС
Екс-глава МЗС назвав терміни вступу України до ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН

Україна зможе вступити до Європейського Союзу в найкращому випадку через 3-4 роки після початку процедури переговорів про вступ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, початок таких переговорів означає, що фахівці в різних сферах отримали вказівку розпочати обговорення, як українське законодавство відповідає європейському і як досягти практичної ідентичності. Такі переговори, фактично, є технічними обговореннями між фахівцями.

"Тобто це не рівень політиків - вони своє рішення вже ухвалили і сказали, що вони "за". Тепер - робота технарів, наприклад, спеціалістів у сільському господарстві, які мають визначити, скільки української продукції можна продавати на європейському ринку, якої якості, яким санітарним стандартам вона має відповідати, і маса інших питань, які треба узгоджувати", - сказав він.

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Дипломат підкреслив, що тривалість таких переговорів залежить від обох сторін. Проте, за наявності політичної волі з боку Євросоюзу не відкладати цей процес на довготривалий період, можна очікувати, що при наполегливості та певному тиску з українського боку, вони можуть тривати рік або два, а не десятиліття.

"Питання в тому, що, коли цей процес закінчиться, ми знову згадаємо Бабу-Ягу, яка нікуди не поділася і обіцяла робити все, щоб заблокувати рух України до ЄС. І тут ми нічого зробити не зможемо, будемо розраховувати на партнерів. Тому що після переговорів почнеться процес ратифікації", - вказав Оргизко.

Він також відзначив, що Москва через свого партнера в Євросоюзі, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, намагається перешкодити вступу України до ЄС.

"Скільки ратифікація може тривати, можемо уявити, якщо згадаємо, як та сама Угорщина з подачі Кремля викручувала руки Швеції і тримала цей процес у підвішеному стані. І це при тому, що між Угорщиною та Швецією жодних проблем не було, а тут знайшлися: колись хтось щось погане сказав про Угорщину. Це коштувало півторарічного затягування процесу. Тому, думаю, це триватиме три-чотири роки, якщо щодня працювати натхненно", - резюмував він.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Вступ України до ЄС - коли почнуться переговори

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно в Україні був затверджений план реформ, і були виконані всі необхідні кроки для переходу до наступного етапу вступу країни до ЄС. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Берліні.

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу на вечірньому засіданні 14 червня принципово схвалили переговорні рамки для вступу України та Молдови. Переговори мають розпочатися цього місяця.

У Європейському Союзі оголосили про готовність розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Більшість країн-членів наполягають на терміновому початку цього процесу до кінця червня 2024 року. Це пов'язано з тим, що Москва може за допомогою своїх союзників в ЄС затягнути або навіть заблокувати початок переговорів. Про це розповів директор Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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