Що буде з тарифами на комуналку у 2025 році: експерт зробив прогноз

Меморандум України та МВФ передбачає можливість підвищення тарифів і в умовах воєнного стану, вважає Олег Попенко.

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Наступного року українців очікує підвищення тарифів на ЖКГ-послуги - експерт / Колаж Главред, фото УНІАН

Ключові тези експерта:

У 2025 році тарифи в Україні зростуть

Меморандум із МВФ припускає зростання тарифів

Комунальники погашатимуть борги перед Нафтогазом

На українців наступного року очікує підвищення тарифів.

Згідно з меморандумом з МВФ, тарифи можуть зрости і в умовах воєнного стану. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

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"МВФ наполягав на тому, що тарифи в Україні мають бути підвищені після завершення війни протягом першого півріччя, але це повинно було статися у 2024-му році. В останньому меморандумі взагалі прописано, що тарифи можуть підвищити навіть під час воєнного стану. Тому я бачу в цьому прямий зв'язок, і це безпосередньо впливатиме на те, що на нас очікує підвищення тарифів у 2025 році", - розповів він Главреду.

Також Олег Попенко наголосив, що гроші, які комунальні підприємства отримають від підвищення тарифів, будуть спрямовані на погашення боргів теплокомуненерго перед Нафтогазом.

Як заощадити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

На Україну чекає підвищення тарифів - що про це відомо:

Як повідомляв раніше Главред, на українців може чекати підвищення тарифів на комунальні послуги через зобов'язання країни перед Міжнародним валютним фондом.

"Потенційні заходи реформ, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів", - зазначено в документі.

У 2025 році очікується підвищення тарифів на газ, тепло, гарячу воду, розподіл газу та електроенергію для населення, говорив Олег Попенко.

Він пояснив, що меморандум МВФ фіксує не зобов'язання, а можливість підвищити тарифи.

Рішення щодо підвищення тарифів можуть відкласти, вважає директорка енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко. Політичний крок здатен перенести таке рішення на більш тривалий термін.

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