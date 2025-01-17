Захід росіян з Курщини в Сумську область: в ЗСУ зробили важливу заяву

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- Ворог не перестає запускати ДРГ вздовж кордону
- Воїни України побудували ефективну систему оборони
Нещодавно в Мережі з'явилася інформація, що росіяни прорвали державний кордон України в Сумській області. Як заявив речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник, вона є перебільшеною.
"Це гучно сказано про прорив кордону. Це безпосередньо район проведення Силами оборони Курської операції на суміжній території... Ця спроба (прориву кордону - ред) - ми показуємо, як така техніка та особовий склад ворога нищиться. Вздовж кордону побудована система оборони, вона функціонує ефективно. І головна наша задача - завдавати ворогу максимального ураження", - зазначив Мисник в ефірі телемарафону.відео дня
Окрім цього, за словами Мисника, ворог не полишає спроб застосовувати ДРГ для прикордонних регіонів, а особливо під час поганих погодних умов.
"Ми знаємо про наявність фахівців з боку ворога, які, користуючись такими моментами, перевіряють нашу оборону. Ми зі свого боку застосовуємо усі засоби. У нас протидиверсійні резерви, технічні засоби, щоб своєчасно виявляти, не давати ворогу діяти", - додав Мисник.
Загроза для Сумської області з боку Росії - що відомо
Як відомо, Главред попереджав, що, за даними аналітика Поповича, 60 тисяч солдатів РФ "нависли" над Сумами. Однак перед наступом на Сумську область росіянам потрібно витіснити ЗСУ з Курської області.
Своєю чергою журналісти The Washington Post теж висувають думку, що вихід ЗСУ з Курської області відкриє шлях для 60 тисяч російських військових.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко також прокоментував, наскільки серйозною є загроза наступу ворога на Сумщину. Він вважає, що окупанти зможуть на 3-4 кілометри зайти вглиб.
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Що таке ДРГ?
Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.
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