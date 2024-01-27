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Ворог перейшов в наступ на ключовому напрямку: бригадний генерал розкрив деталі

Юрій Берендій
27 січня 2024, 12:32
Генерал Тарнавський зазначив, що лише за останні сім днів російські війська завдали 100 авіаударів по позиціях Сил оборони України на Таврійському напрямку.
Ворог перейшов в наступ на ключовому напрямку: бригадний генерал розкрив деталі
Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська значно активізувались на Таврійському напрямку. Про це у своєму Телеграмі заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський, відзначивши, що така ситуація зберігається вже другу добу поспіль.

"Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій – другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно", - вказує він.

Генерал зазначив, що протягом тижня півтора десятки окупантів потрапили в полон. Крім того, протягом семи днів ворожі сили здійснили 100 авіаударів на Таврійському напрямку, в основному застосовуючи керовані авіабомби. Більшість цих авіаударів було здійснено по позиціях Сил оборони України в районі Донецької області.

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Він додав, що за минулу добу російсткі війська завдали два ракетних удари за допомогою С-300 по Мирнограду і Новогродівці, а також загалом було проведено 714 артобстрілів.

"Загальні втрати ворога склали 385 осіб та 21 одиницю військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки. За минулу добу нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів", - резюмував генерал Тарнавський.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти продовжують атакувати місто Авдіївка на Донеччині. Протягом останньої доби росіяни здійснили 80 авіабомбових ударів і 50-60 масованих артилерійських обстрілів. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Російські окупанти продовжують намагатися штурмувати Авдіївку, збільшуючи кількість артилерійських обстрілів. У той же час Збройні сили України утримують свої позиції, повідомив майор ЗСУ Сергій Цехоцький.

Росія зосередила на Авдіївському напрямку близько 40 тисяч солдатів для наступу на місто, повідомив офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов.

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