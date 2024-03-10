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Україна прискорено посилює оборону на фронті: у розвідці Британії назвали причину

Альона Вороніна
10 березня 2024, 14:10
Після розширення Україною своїх оборонних ліній, російська окупаційна армія втратить здатність просуватися вперед.

Украинские военные
Україна прискорено посилює оборону на фронті/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада

Сили оборони України прискорили посилення оборонних ліній. Українські військові почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.

Про це йдеться в огляді британського Міноборони за 10 березня. Зазначається, що українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти.

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У британському оборонному відомстві наголосили, що після того, як Україна розширить оборонні лінії, російська окупаційна армія втратить здатність просуватися вперед або використовувати свої тактичні переваги у межах нинішніх наступальних операцій.

"Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", – зазначається в огляді.

Що таке "зуби дракона"?

Протитанкові надовби або зуби дракона – це фортифікаційна дерев'яна, бетонна конструкція чи гранітна брила, зарита в землю рядами. Призначена для перешкоди просуванню танкових підрозділів противника. Малі протитанкові надовби повинні піднімати або ушкоджувати днище танка і можуть бути замасковані. Великі протитанкові надовби мають своїм розміром ускладнювати розчищення проходів. Часто поєднуються з мінними полями і дротяними загородами, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що росіяни масово застосовують фугасні авіабомби під Бахмутом. Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников заявив, що ворог продовжує тиснути та здійснювати штурмові дії в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, однак зазнає відсічі та втрат. Весь відтінок Бахмутського фронту наразі у вогні.

Нагадаємо, екс-командир "Айдару" зазначив, що у 2024 році Україна змінить хід війни і назвав дві важливі умови. Сьогодні наші Сили оборони, зважаючи на наявні ресурси, роблять просто неможливе, вважає Євген Дикий.

Також раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував ідею Макрона щодо військ Заходу в Україні. Така заява Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що має розуміти уся Європа, каже Кулеба.

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війна в Україні вторгнення Росії британська розвідка
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