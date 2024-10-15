'Нас ніколи не залякають': новий глава НАТО розніс погрози Путіна - заява

НАТО зробить все необхідне, щоб гарантувати, що РФ не досягне свого, що Україна здобуде перемогу.

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Рютте виступив з сильною заявою до РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: president.gov.ua

Як переконаний генеральний секретар НАТО Марк Рютте, путінська тактика залякувань жодного впливу на альянс НАТО не матиме. Натомість блок продовжить надавати рішучу підтримку Києву. Таку заяву він зробив під час виступу в казармах Клей - американській базі, де знаходиться штаб-квартира нової місії, яка отримала назву "Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовки кадрів для України" (NSATU), інформує Reuters.

"Послання (російському диктатору Володимиру Путіну - УНІАН) полягає в тому, що ми продовжимо, ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати, що він не досягне свого, що Україна здобуде перемогу", - заявив Рютте.

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. відео дня Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Як зазначає видання, з часом саме NSATU візьме на себе координацію західної військової допомоги Києву. Ймовірно, що цей крок було заплановано, щоб захистити механізм допомоги від можливого повернення до Білого дому критика НАТО Дональда Трампа. Однак, як застерігають деякі дипломати, це може мати не сильно потужний ефект. Річ у тім, що саме США постачають Україні більшу частину озброєнь, а також є домінуючою державою в НАТО.

Близько 700 осіб - такою буде загальна чисельність NSATU, включаючи військовослужбовців, розміщених у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE у Бельгії та у логістичних центрах у Польщі та Румунії.

Ба більше, також на базі у Вісбадені знаходиться і американський підрозділ. Він відповідає за ракети далекого радіусу дії, які Вашингтон тимчасово розмістить у Німеччині з 2026 року. Рютте, під час свого першого візиту до Німеччини у якості глави НАТО, привітав цей крок, однак натомість отримав погрози та засудженння з боку Росії.

"Ми - НАТО. Ми - оборонний альянс, ми не наступаємо. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як демократичний альянс, найсильніший альянс у світовій історії, який обслуговує 1 млрд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Нас ніколи не залякають наші противники", - заявив він.

НАТО и ось зла / Инфографика: Главред

Протистояння НАТО і РФ - що відомо

Нагадаємо, що Берлін попередив про ймовірну війну. Голова федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль зазначив, що збройне зіткнення Росії та Німеччини можливе вже в 2030 році, адже від Москви виходить пряма військова загроза.

Водночас Путін підіймає градус - він вніс проєкт до Держдуми, який фактично передбачає створення військового союзу Росії та Північної Кореї.

Однак, попри все Альянс, схоже, готує відповідь на погрози РФ. Ядерний шантаж кремлівського диктатора зайшов надто далеко, тому в НАТО роблять перші кроки.

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