Наркотики не вживав: у Раді натякнули на вбивство Полякова і назвали причину

Антон Поляков / УНІАН

Співголова депутатської групи За майбутнє (в якій перебував покійний Антон Поляков) Тарас Батенко заявив про, що сумнівається в природних причинах смерті нардепа.

"Ніяких наркотичних речовин Антон Поляков не вживав. Ми такого не помічали. Абсолютно здоровий чоловік, енергійний, життєрадісний, який гідно жорстко відстоював свою громадянську позицію. Тому у нас відразу виникає питання наскільки це була природна смерть", - заявив він у коментарі журналістам, трансляцію якої вів канал Україні 24.

Він вважає, що його політична позиція і діяльність в парламенті багатьох не влаштовувала.

Обставини смерті Полякова також прокоментував колишній спікер парламенту Дмитро Разумков.

Він нагадав, що працював з Поляковим більше двох років і спілкування було нормальним.

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"Не можна собою підміняти правоохоронні органи та експертизи, але у мене багато питань, які виникають. Та поведінка, яку спостерігав особисто я за Поляковим несхожа на той характер смерті, про який зараз говорять", - додав Разумков.

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У крові Полякова знайшли алкоголь і метадон

Раніше народний депутат від Партії Слуга народу Галина Янченко прокоментувала результати токсикологічної експертизи після смерті нардепа Антона Полякова.

Вона уточнила, що озвучена нею інформація про наявність в аналізах покійного алкоголю і метадону є першою за результатами токсикології.

Вона каже, що в п'ятницю вранці тіло Полякова доставили в морг, де йому зробили розтин, відібрали зразки і направили їх на токсикологію та інші аналізи.

Янченко уточнила, що інформація щодо метадону і алкоголю в крові Полякова отримана з її джерел.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

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Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".