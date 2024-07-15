Натякнув на Польщу: Зеленський розповів про проблемних партнерів України

Україна щоденно продовжує роботу над мікроменеджментом з партнерами задля підтримки та допомоги країні, адже не всі готові до політичної відповідальності.

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Україна стикається з певними проблемами у співпраці із західними партнерами / Колаж: Главред, фото: flickr, Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про проблеми під час укладання домовленостей з деякими партнерами України, адже у деяких коаліційних урядах є противники більшої допомоги Києву.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у Києві. Він підкреслив, що зберігати підтримку зі сторони деяких лідерів проблематично, адже деякі партнери "хотіли б нас штовхнути" у певний бік, але вони бояться політичної відповідальності за це через позитивне ставлення до України їхніх суспільств.

"Безумовно, є коаліційні уряди, де ти домовляєшся з лідером і він тебе підтримує, а там десь хтось із міністрів з іншої партії, яка проти України, і він блокує (рішення. – Главред)", – розповів Зеленський. відео дня

Президент додав, що у випадку блокування рішення, наприклад, міністром оборони, будь-які підписані документи чи голосування і підтримка більшості країни втрачає сенс. І такого, на жаль, стається багато.

Після цієї заяви Зеленського один із кореспондентів уточнив, чи не йде мова у цьому випадку про Польщу. Президент у відповідь невизначено кивнув і продовжив словами: "Це непросто. Над цим треба працювати".

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Допомога західних партнерів Україні

Раніше стало відомо, що військово-повітряні сили США зробили замовлення на виробництво високоточних боєприпасів повітряного базування ERAM нового класу з дальністю ураження 460 км. Вони будуть призначені для допомоги Україні у протистоянні армії країни-агресора Росії.

Напередодні Німеччина влітку почала таємно передавати Україні велику партію військової допомоги. Минулого місяця і на початку липня до України непомітно відправили, зокрема, 39 танків, поставлених німецькою оборонною промисловістю та Бундесвером.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел розповів про деталі доставки артилерійських снарядів в Україну в рамках чеської ініціативи. У липні-серпні має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року надходитиме від 80 до 100 тисяч на місяць.

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