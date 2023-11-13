УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ почала частіше гатити по Україні балістикою: у ЗСУ назвали причини

Альона Вороніна
13 листопада 2023, 10:11
Загарбники могли збільшити кількість ударів балістикою з однієї з трьох причин.

РФ почала частіше гатити по Україні балістикою: у ЗСУ назвали причини
РФ почала частіше гатити по Україні балістикою/ коллаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін з відео

Російські окупанти почали частіше бити по території України балістичними ракетами. Збільшення кількості таких ударів могло бути спричинене однією з трьох причин – або ворог розгублений і перебуває у відчаї, або окупанти почали полювання на критичну інфраструктуру, або вони таким чином підтримують рівень напруження на той час, поки не можуть бити ракетами сильніше.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Вона зазначила, що застосування ворогом балістики, зокрема і на півдні нашої держави, значно активізувалося.

відео дня

"Скоріше за все, це пов'язано з підтриманням рівня напруження на той період, поки немає змоги завдавати ударів і тиснути більш потужно", – зазначила Гуменюк.

Також вона зазначила, що зараз погода на нашому боці. Через штормову погоду російські загарбники зменшили кількість артилерійських ударів на півдні.

"Оскільки погода на нашому боці, надзвичайна штормова погода на півдні, це суттєво відбивається на роботі аеророзвідки, відповідно і артилерії. Ми фіксуємо зменшення артилерійських обстрілів у нашій зоні відповідальності, зокрема і через зміну погодних умов. Зменшення активності тактичної авіації, але вони намагаються за один виліт принести якомога більше КАБів, щоб завдати руйнівних ударів", – розповіла Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ракетні удари РФ по Україні

Вранці в суботу, 11 листопада, у Києві прогриміли потужні вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що працювали сили ППО. Після цього стало відомо, що у ніч на суботу РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Тривога почалася близько 19:00 10 листопада і тривала до 03:00 11 листопада. Ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів.

Також у ніч на неділю, 12 листопада, РФ вдарила ракетами по Україні. Загарбники запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Вдалося збити одну ракету, інші дві влучили по відкритій території.

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що РФ може змінити тактику ракетних ударів, під загрозою перебувають 4 області. В окупантів недостатньо ракет з великою дальністю польоту, а "Іскандерами" далеко вдарити не вийде. Тому РФ може зосередитися на ударах по кількох областях.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні балістичні ракети вторгнення Росії Наталія Гуменюк
Реклама

Головне за день

Позиції переходять із рук в руки: офіцер ЗСУ повідомив деталі наступу росіян

Позиції переходять із рук в руки: офіцер ЗСУ повідомив деталі наступу росіян

10:55 Україна
РФ почала частіше гатити по Україні балістикою: у ЗСУ назвали причини

РФ почала частіше гатити по Україні балістикою: у ЗСУ назвали причини

10:11 Україна
Захід до Криму буде важким, Україні потрібна переправка техніки на лівий берег - Селезньов

Захід до Криму буде важким, Україні потрібна переправка техніки на лівий берег - Селезньов

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

12:33

Під Москвою дрон атакував завод, який виробляє "Кинджали": що відомо

12:05

Фаріон "здала" спецслужбам українського студента-патріота в Криму: пропаганда РФ радіє

12:00

6 вправ для ідеального тіла: коротке інтенсивне тренування для схудненняВідео

11:55

Гороскоп на завтра 14 листопада 2023: Скорпіон - уникайте імпульсивності, Терези - висловіться партнеру

11:52

Ви навіть не підозрювали: які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці

Захід до Криму буде важким, Україні потрібна переправка техніки на лівий берег - СелезньовЗахід до Криму буде важким, Україні потрібна переправка техніки на лівий берег - Селезньов
11:38

Винник через безгрошів'я планує європейський тур "для біженок-вовчиць" - ЗМІ

11:36

"Зливали" удару по Києву і "полювали" на Patriot: СБУ затримала зрадниківФото

11:20

Маски та обмеження можуть повернутися: у МОЗ подумують про новий карантин

11:15

"Капітане, ніколи не будеш майором": рецензія на фільм "Марвели"

Реклама
10:56

Окупанти "зібралися тікати" на Херсонщині, і раптом "передумали": у РФ переполох

10:55

Позиції переходять із рук в руки: офіцер ЗСУ повідомив деталі наступу росіян

10:51

30, 40 чи 60 градусів: як правильно вибрати режим прання, щоб не зіпсувати речі

10:46

"Вже все готово": окупанти придумали серйозну атаку по декількох містах України

10:19

Яке свято завтра 14 листопада: день у світовій та українській історії, церкви

10:19

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Собак використовують, Кабани розчаруються в людях

10:17

Молодик у листопаді 2023: Стрільці будуть на "сьомому небі", а Близнюки отримають прибутокВідео

10:11

РФ почала частіше гатити по Україні балістикою: у ЗСУ назвали причини

10:00

7 областей Україн під загрозою: експерт спрогнозував плани Кремля

09:34

Добриво-бомба: які рослини можна підгодувати кавовою гущею

09:11

Шольц готовий говорити з Путіним, але назвав єдину умову

Реклама
09:09

Найшвидший рецепт сирних чипсів у світі: один інгредієнт та 10 хвилин на приготування

08:58

"На нас чекають складні осінь і зима": полковник ЗСУ дав невтішний прогноз про війну

08:33

Ударне угруповання РФ може з’явитися за 3 дні: експерт описав небезпеку з півночі

08:12

У боях за Україну героїчно загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе

08:10

Навіщо Путін хоче захопити Авдіївку будь-якою ціноюПогляд

07:35

Німеччина подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 млрд євро

07:17

Демілітаризували "з вогником": ЗСУ знищили рідкісну російську систему "Свет-КУ"Відео

06:55

Треба знайти полярного ведмедя за 7 секунд: оптична ілюзія для кмітливих

06:49

ЗСУ посилюють атаки проти важливих об'єктів на окупованих територіях та в РФ - ISW

06:25

Чому неправильно казати "кладбище": які два слова варто використовувати

06:10

Ми зробили вірний вибірПогляд

04:30

Швидка зарядка на кухні: 7 ефективних вправ, які можна зробити, поки вариться їжаВідео

03:46

Чи з'явилися у ЗСУ експортні Су-17: ЗМІ дали однозначну відповідь

03:10

"Можуть знищити унітаз": який засіб для туалету категорично не можна використовувати

02:30

Як швидко почистити жалюзі - жінка розповіла як позбутися пилу за лічені хвилини

02:05

Росіяни поміняють тактику: військовий експерт пояснив, чи можливі великі блекаути

01:30

"Це дуже незаконно?": Аліна Гросу в дзеркалі похвалилася ідеальними вигинами

12 листопада, неділя
23:53

"Українські пілоти виняткові": стало відомо, коли Україна може отримати F-16

23:03

Ворог перейшов в наступ і мав успіх: 40 тисяч росіян влаштували пекло на фронті

22:38

Пенсії в Україні помітно перерахують: кому і як сильно піднімуть

Реклама
22:30

Олена Зеленська показала в Парижі, як правильно носити чорний монохромний лук

22:02

"Неросійський без шматочка кінця": Слєпакова хочуть посадити на 5 років за пародію на трек путініста Шамана.

21:57

Собаки здатні керувати людьми: науковець розкрив секрет їх відданості

21:48

Треба вгадати слово, зашифроване в картинках: лише одиниці розгадають складний ребус

21:31

Мама Вєрки Сердючки показала доньку-наречену, яка стала її копією

21:15

Меттью Перрі перед смертю знову повернувся до наркотиків: екс-кохана актора

21:11

"Вся Україна має бути зосереджена": Зеленський розповів про плани росіян

20:47

Росіяни перейшли в наступ: офіцер ЗСУ попередив про нову тактику противника

20:45

Чому не можна казати "знімати квартиру": якої поширеної помилки варто уникати

20:21

Влада країн Заходу боїться бурхливої активності українських спецслужб - The Times

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти