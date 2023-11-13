РФ почала частіше гатити по Україні балістикою: у ЗСУ назвали причини

Загарбники могли збільшити кількість ударів балістикою з однієї з трьох причин.

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РФ почала частіше гатити по Україні балістикою/ коллаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін з відео

Російські окупанти почали частіше бити по території України балістичними ракетами. Збільшення кількості таких ударів могло бути спричинене однією з трьох причин – або ворог розгублений і перебуває у відчаї, або окупанти почали полювання на критичну інфраструктуру, або вони таким чином підтримують рівень напруження на той час, поки не можуть бити ракетами сильніше.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Вона зазначила, що застосування ворогом балістики, зокрема і на півдні нашої держави, значно активізувалося.

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"Скоріше за все, це пов'язано з підтриманням рівня напруження на той період, поки немає змоги завдавати ударів і тиснути більш потужно", – зазначила Гуменюк.

Також вона зазначила, що зараз погода на нашому боці. Через штормову погоду російські загарбники зменшили кількість артилерійських ударів на півдні.

"Оскільки погода на нашому боці, надзвичайна штормова погода на півдні, це суттєво відбивається на роботі аеророзвідки, відповідно і артилерії. Ми фіксуємо зменшення артилерійських обстрілів у нашій зоні відповідальності, зокрема і через зміну погодних умов. Зменшення активності тактичної авіації, але вони намагаються за один виліт принести якомога більше КАБів, щоб завдати руйнівних ударів", – розповіла Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ракетні удари РФ по Україні

Вранці в суботу, 11 листопада, у Києві прогриміли потужні вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що працювали сили ППО. Після цього стало відомо, що у ніч на суботу РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Тривога почалася близько 19:00 10 листопада і тривала до 03:00 11 листопада. Ворог атакував Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів.

Також у ніч на неділю, 12 листопада, РФ вдарила ракетами по Україні. Загарбники запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Вдалося збити одну ракету, інші дві влучили по відкритій території.

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що РФ може змінити тактику ракетних ударів, під загрозою перебувають 4 області. В окупантів недостатньо ракет з великою дальністю польоту, а "Іскандерами" далеко вдарити не вийде. Тому РФ може зосередитися на ударах по кількох областях.

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