РФ запустила протикорабельні ракети 'Онікс': у Мережі пишуть про вибухи на Одещині

У Повітряних силах ЗСУ закликали не ігнорувати небезпеку і пройти в укриття.

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В Україні оголошена повітряна тривога / Колаж: Главред, фото: defence, map.ukrainealarm.com

У низці областей України в п'ятницю, 21 липня, оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару. У Повітряних силах ЗСУ закликали не ігнорувати небезпеку та пройти в укриття.

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11:18 - У Повітряних силах повідомили про повторні пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.

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11:03 - Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що в Одеській області лунають вибухи.

Офіційно інформація поки що не підтверджена.

10:57 - В офіційному Telegram-каналі ПС попередили, що зафіксовані пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" в напрямку Одеської області.

10:37 - У низці областей України оголошена повітряна тривога.

В Україні оголошено повітряну тривогу / map.ukrainealarm.com

Атака росіянами Одеської області

У ніч на 21 липня російські окупанти атакували "Калібрами" Одеську область. Це була вже четверта атака за тиждень. Є влучання в термінали із зерном одного з агропідприємств. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Внаслідок ракетного удару також були серйозно пошкоджені дві пожежні машини.

В результаті вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом.

Керівник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк уточнила, що атака "Калібрами" на Одеську область проводилася у дві хвилі. Окупанти скерували ракети за дуже складним курсом - з використанням особливостей рельєфу та самого Чорного моря.

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