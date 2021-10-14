Стало відомо, скільки жінок захищають Україну

У ЗСУ служать понад 30 тисяч жінок / facebook.com/olenazelenska.official

Перша леді Олена Зеленська з нагоди Дня захисників та захисниць України привітала жінок-захисниць України та розповіла про те, скільки представниць прекрасної статі перебувають на фронті. Про це вона написала в Facebook.

"Сьогодні ми вперше відзначаємо День захисників і захисниць України! З давніх-давен всі ми звикли, що роль захисника завжди впевнено виконують чоловіки. Жінкам же дістаються ролі тих, кого потрібно захищати. Раніше внесок жінок у захист України залишався на другому плані. І це, як на мій погляд, несправедливо", - написала дружина глави держави.

Зеленська підкреслила, що тільки в ЗСУ на сьогоднішній день служать більше 31 тисяч жінок, які нарівні з чоловіками захищають мир і спокій в нашій країні.

"Пора визнати цю рівність і пишатися тим, що в Україні однаково шанують як чоловіків, так і жінок, які захищають Батьківщину", - підкреслила Зеленська і подякувала всім захисникам і захисницям України, побажавши їм міцного здоров'я, натхнення на службі і миру.

Дивіться відео: На Софіївській площі в Києві можна побачити сучасне технічне оснащення українського війська

Реклама

Нагадаємо, українські військові отримають грошове забезпечення та премії від держави. Відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський у четвер, 14 жовтня, з нагоди сьогоднішнього свята.

Довідка:

Щорічно День захисника України відзначається 14 жовтня. Цього року свято випадає на четвер.

День захисника України був встановлений указом президента Петра Порошенка в 2014 році як державне свято. Він покликаний вшанувати всіх тих, хто захищає честь і територіальну цілісність країни, і тих, хто загинув на фронті.

Дата свята була обрана не випадково. 14 жовтня - велике релігійне свято –Покров Пресвятої Богородиці. Саме Богоматір вважалася покровителькою українського козацтва.

У 2021 році Верховна Рада підтримала зміни в назві свята на День захисників і захисниць України, щоб вшанувати і жінок, які несуть військову службу.