На Закарпатті 20-річна вийшла заміж і завагітніла від 60-річного переселенця з Маріуполя

За словами дівчини, почуття до чоловіка (який приїхав з Маріуполя з осколковим пораненням плеча), зародилися дуже швидко.

Моніка Кадар і Павло Гладковський / фото ua.depositphotos.com

20-річна мешканка Хуста (Закарпаття) Моніка Кадар прихистила у себе 60-річного переселенця Павла Гладковського з Маріуполя, а потім закохалася в нього, вийшла заміж і завагітніла. Про це пише місцеве видання "Карпатський об'єктив".

"Будинок, в якому жив, стертий з лиця землі. Повертатися мені нікуди. Жив один, тому що дружина померла від раку сім років тому, а доросла дочка живе в Іспанії. Вона, до речі, на 17 років старша за Моніку. Їй 36. Я вже давно маю двох онуків. У місті, в якому пройшла більша частина мого життя, мене більше нічого не тримає. Отже, я радий, що тепер пустив коріння на Закарпатті згодом вийшла за нього заміж", - сказав чоловік

За словами Моніки, почуття до Павла (який приїхав з Маріуполя з осколковим пораненням плеча) почали зароджуватися в перші хвилини спілкування з ним.

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"Павло допомагав мені у всьому. І ставився, як батько до дочки. Але потім в одну мить все змінилося. Я сильно посварилася з братом телефоном і він взявся мене заспокоювати. Тоді ми вперше поцілувалися. А далі все пішло-поїхало. Через місяць після цього ми розписалися. Весілля не робили, просто оформили стосунки. Навіть фото на пам'ять у нас немає! Зараз війна, не до святкувань ні мені, ні Павлу. Але свято на нашій вулиці буде, просто трохи пізніше. Коли народиться наш первісток, якого, власне, і чекаємо", – розповіла вона.

Друзі та рідні Моніки на її шлюб відреагували з непорозумінням. Мати дівчини навіть не приїхала на розпис. І два місяці вони не спілкувалися. Але, за словами дівчини, відносини поступово налагоджуються

"Брат теж не в захваті, але сказав, що це мій вибір і моє життя. Просто просив добре подумати. А ось подруги відвернулися. Спочатку думали, що я батька відшукала і він живе у мене, але потім були і глузування, мовляв, дідуся собі знайшла. Але я не ображаюся. У житті ніколи і не чекала багатого принца на білому Мерседесі. Своїм Павлом дуже задоволена, тому що він ніжний, уважний, чуйний і добрий. Вірю, що ми проживемо разом довге і щасливе життя і що все у нас завжди буде добре", – підсумувала Моніка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що двоє військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ - Олександр та Олена ‒ вирішили зв'язати себе узами шлюбу на другий день початку повномасштабної російської військової агресії.

Хлопець зробив дівчині пропозицію і подарував їй "обручку", яка зроблена зі шматка дроту.

До того повідомлялося про те, що на Волині мати і донька - Наталя та Вероніка Попозогло - разом пішли захищати Україну від російських окупантів і тепер служать у 100-й бригаді територіальної оборони області.

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