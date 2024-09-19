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На Україну летіло 46 повітряних цілей: скільки ракет і дронів знищила ППО

Анна Косик
19 вересня 2024, 08:45
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Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі дрони, однак з ракетами ситуація виявилась складнішою.
Атака дронов, сили ПВО
Ворожі дрони так і не долетіли до українських цілей / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Південь"

У ніч на 19 вересня окупаційні сили країни-агресора Росії атакували Україну 52 ударними БпЛА та 4 ракетами різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах України.

Окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Також на Україну летіло 42 безпілотники типу "Shahed" з російських Приморсько-Ахтарська та Курська. У бою в повітрі їх збили українські сили ППО за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та підрозділів РЕБ.

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"Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69", - додали у Повітряних Силах.

Уничтожение воздушных целей 19 сентября
Скільки ворожих цілей збила ППО у ніч на 19 вересня / фото: Повітряні Сили ЗСУ

Загалом цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

На Україну летіло 46 повітряних цілей: скільки ракет і дронів знищила ППО
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Російські повітряні атаки на Україну

Країна-агресорка Росія щодня завдає ударів ракетами, чи безпілотниками по Україні. 18 вересня не стало виключенням, окупанти масовано атакували Україну дронами. Російські окупанти запустили по українських областях 52 ударних безпілотників, а також три ракети.

Нагадаємо, що така велика кількість російських дронів летить на Україну ледь не щодня, тому експерт з авіації Костянтин Криволап припустив, що у росіян або з'явилося додаткове виробництво, або на виробництві, яке було розгорнуте раніше, вони досягли можливостей по комплектації, по виробництву фюзеляжів.

Раніше військовий аналітик Олександр Коваленко попереджав, що з початку вересня 2024 року тримається досить високий показник застосування Shahed-131/136, тому ворог може піти на рекорд до кінця вересня.

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