На українських дорогах з'явилися нові камери автофіксації: адреса, карта

Комплекси автофіксації з'явилися у містах і на трасах. До кінця року їхню кількість доведуть до 270.
Україна встановлює все більше камер відеофіксації порушень ПДР. Вже в п'ятницю, 26 листопада, на автодорогах запрацюють ще десяток "прихованих камер", які фіксуватимуть порушення ПДР в автоматичному режимі.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. Прилади фіксації правопорушень, що контролюють дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі з'явилися на автомобільних дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей.
Нові камери типу Каскад будуть встановлені за такими адресами:
Запоріжжя:
- вул. Немировича-Данченка в напрямку вул. Лермонтова.
Львів:
- проспект Святого Іоанна Павла II, в напрямку проспекту Червоної Калини;
- вул. Княгині Ольги в напрямку вул. Володимира Великого.
Тернопіль:
- проспект Степана Бандери в напрямку вул. Євгена Коновальця.
Донецька область
- на 36 км + 492 автодороги Н-20 напрямок м.Костянтинівка.
Миколаївська область:
- на 139 км+684 автодороги М-14 біля села Костянтинівка;
- на 200 км + 036 автодороги Н-24 в напрямку Миколаєва.
Рівненська область:
- на 394 км + 318 автодороги М-06 у напрямку Львова;
- на 328 км + 826 автодороги М-06 у напрямку Києва.
Харківська область:
- на 49 км + 934 автодороги Р-46 в напрямку вул.Шевченка місто Богодухів.
Загальна кількість комплексів автоматичної фотовідеофіксації на українських дорогах досягла 246. Вони працюють у 24 містах і на трасах 15 областей. До кінця року кількість камер обіцяють збільшити до 270, а у 2022 році — додати ще 210 та розширити їх функціонал.
Нагадаємо, що з 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху. Нововведення охоплюють майже всі аспекти ПДР: змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості і класифікація доріг. Торкнуться нововведення і велосипедистів, які розширили їх права на дорозі.
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