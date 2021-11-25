На українських дорогах з'явилися нові камери автофіксації: адреса, карта

В Україні ще 10 камер запрацюють на дорозі / УНІАН

Україна встановлює все більше камер відеофіксації порушень ПДР. Вже в п'ятницю, 26 листопада, на автодорогах запрацюють ще десяток "прихованих камер", які фіксуватимуть порушення ПДР в автоматичному режимі.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. Прилади фіксації правопорушень, що контролюють дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі з'явилися на автомобільних дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей.

Нові камери типу Каскад будуть встановлені за такими адресами:

Запоріжжя:

вул. Немировича-Данченка в напрямку вул. Лермонтова.

Львів:

проспект Святого Іоанна Павла II, в напрямку проспекту Червоної Калини;

вул. Княгині Ольги в напрямку вул. Володимира Великого.

Тернопіль:

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проспект Степана Бандери в напрямку вул. Євгена Коновальця.

Донецька область

на 36 км + 492 автодороги Н-20 напрямок м.Костянтинівка.

Миколаївська область:

на 139 км+684 автодороги М-14 біля села Костянтинівка;

на 200 км + 036 автодороги Н-24 в напрямку Миколаєва.

Рівненська область:

на 394 км + 318 автодороги М-06 у напрямку Львова;

на 328 км + 826 автодороги М-06 у напрямку Києва.

Харківська область:

на 49 км + 934 автодороги Р-46 в напрямку вул.Шевченка місто Богодухів.

Загальна кількість комплексів автоматичної фотовідеофіксації на українських дорогах досягла 246. Вони працюють у 24 містах і на трасах 15 областей. До кінця року кількість камер обіцяють збільшити до 270, а у 2022 році — додати ще 210 та розширити їх функціонал.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху. Нововведення охоплюють майже всі аспекти ПДР: змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості і класифікація доріг. Торкнуться нововведення і велосипедистів, які розширили їх права на дорозі.

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