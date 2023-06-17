На Кременчуцькому м'ясокомбінаті витік аміак: є постраждалі

На Кременчуцькому м'ясокомбінаті через розгерметизацію стався витік аміаку.

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У Кременчузі витік аміаку / колаж: Главред, фото: ДСНС, Кременчуцька газета

17 червня у місті Кременчук на Полтавщині на місцевому м'ясокомбінаті стався витік аміаку через розгерметизацію. Травмувалися двоє людей.

"Вранці на Кременчуцькому м'ясокомбінаті через розгерметизацію стався витік аміаку. Через це двох працівників підприємства з отруєнням парами аміаку доставили до місцевої лікарні", - інформує у Facebook Кременчуцька міська рада.

Наслідки аварії локалізували працівники підприємства, також залучались рятувальники. Дослідження показали, що аміак в повітрі не виявлений, йдеться у повідомленні. Для місцевих жителів загроза відсутня.

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Нагадаємо, що окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, тепер неможливо вчасно виявити витік радіації. Снаряди влучили поблизу із сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. На території 800 кв. метрів вибиті вікна.

У Сумах витік аміаку на заводі "Сумихімпром". Живицький попередив, що аміак легший за кисень, тому для захисту сумчанам та мешканцями передмість необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

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