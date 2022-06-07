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ЗСУ ліквідували агресора, який причетний до розстрілів людей на Майдані в 2014-му

7 червня 2022, 17:29

Бійці Збройних сил України ліквідували окупанта Рахмета Джубанова, який міг бути причетний до розстрілу людей під час Революції Гідності.

Танк, борець
ЗСУ ліквідували агресора, який причетний до розстрілів людей на Майдані в 2014-му / facebook.com/mod.mil.rus / соцмережі

Українські воїни позбавили життя солдата-агресора Рахмета Джубанова, який міг бути причетний до розстрілу протестувальників під час Революції Гідності в 2013/2014 роках. Така інформація була опублікована творцями Telegram-каналу InformNapalm.

Як повідомляється в тексті, окупант Джубанов, ймовірно, був учасник так званої "чорної пари" - група російських військових, які вбивали мітингувальників на Майдані у 2014 році.

У некролозі окупанта в соціальних мережах згадуються його "заслуги перед Вітчизною". Серед них - участь у подіях Революції Гідності, а також у бойових діях у Сирії та Україні. Тобто саме за масові вбивства мирних людей Джубанов отримав кілька російських нагород.

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Нагадаємо, раніше, як писав офіцер ЗСУ і відомий блогер Анатолій "Штефан" Штірліц, українські бійці провели операцію з ліквідації капітана армії окупанта Юрія Антонова, який приїхав воювати проти українців з глибокої та депресивної російської глибинки - Забайкальського краю.

Буквально за день до цього в Україні також бійцями ЗСУ був ліквідований Російський генерал-майор Роман Кутузов - командир 1-го армійського корпусу угруповання терористів "ДНР". Російські ЗМІ швидко підтвердили смерть окупанта. Він загинув, за попередніми даними, в районі села Миколаївка (Донецька область). Є відомості, що Кутузову самому довелося вести терористів в атаку.

Ще раніше українські воїни ліквідували російського чемпіона з пейнтболу Юрія Неляпіна (теж з депресивної глибинки РФ) судячи з активності в соцмережах, він був ліквідований 19 травня або трохи пізніше.

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Автор: Єгор Бунін
новини України війна Росії та України
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