ЗСУ ліквідували агресора, який причетний до розстрілів людей на Майдані в 2014-му / facebook.com/mod.mil.rus / соцмережі

Українські воїни позбавили життя солдата-агресора Рахмета Джубанова, який міг бути причетний до розстрілу протестувальників під час Революції Гідності в 2013/2014 роках. Така інформація була опублікована творцями Telegram-каналу InformNapalm.

Як повідомляється в тексті, окупант Джубанов, ймовірно, був учасник так званої "чорної пари" - група російських військових, які вбивали мітингувальників на Майдані у 2014 році.

У некролозі окупанта в соціальних мережах згадуються його "заслуги перед Вітчизною". Серед них - участь у подіях Революції Гідності, а також у бойових діях у Сирії та Україні. Тобто саме за масові вбивства мирних людей Джубанов отримав кілька російських нагород.

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Нагадаємо, раніше, як писав офіцер ЗСУ і відомий блогер Анатолій "Штефан" Штірліц, українські бійці провели операцію з ліквідації капітана армії окупанта Юрія Антонова, який приїхав воювати проти українців з глибокої та депресивної російської глибинки - Забайкальського краю.

Буквально за день до цього в Україні також бійцями ЗСУ був ліквідований Російський генерал-майор Роман Кутузов - командир 1-го армійського корпусу угруповання терористів "ДНР". Російські ЗМІ швидко підтвердили смерть окупанта. Він загинув, за попередніми даними, в районі села Миколаївка (Донецька область). Є відомості, що Кутузову самому довелося вести терористів в атаку.

Ще раніше українські воїни ліквідували російського чемпіона з пейнтболу Юрія Неляпіна (теж з депресивної глибинки РФ) судячи з активності в соцмережах, він був ліквідований 19 травня або трохи пізніше.

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