Можна переламати ситуацію на фронті: в МЗС назвали два ключові рішення

Деякі рішення залежать від наших партнерів, і вони теж, як правило, розуміють, що ці рішення необхідно ухвалювати, каже Кулеба.

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Кулеба назвав два ключові рішення, які переламають ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОПУ

Переламати ситуацію на фронті можна, але це буде дуже складно зробити. Необхідно ухвалити два ключові рішення, які зможуть змінити війну з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє LRT.

"Переламати ситуацію можна, але дуже складно. У ній багато складових і багато рішень, які необхідно прийняти. Деякі з них залежать від нас, і ми ухвалюємо ці рішення. Деякі рішення залежать від наших партнерів, і вони теж, як правило, розуміють, що ці рішення необхідно ухвалювати", - сказав він.

За його словами, одне з рішень - знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі.

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"Якби мені довелося назвати два ключові рішення, які необхідно ухвалити, щоб переломити тенденцію, я б згадав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі", - наголосив міністр.

Він зауважив, що це "справжня больова точка сухопутних військ" України.

"Те, що ми вважаємо головною причиною успіху росіян, - це просто незліченні керовані бомби, що скидаються на наші наземні сили. Вони знищують і вбивають у величезних масштабах, а іноді просто згладжують позиції, не залишаючи нічого для оборони. Тому, щойно нам вдасться усунути загрозу авіабомб, наші наземні позиції зміцняться, і Росії буде дуже важко просуватися вперед", - каже Кулеба.

Він також заявив, що друге рішення для зміни ситуації на фронті - збільшення постачання боєприпасів.

"Друге рішення, про яке всі говорять місяцями і роками, над яким працюють місяцями і роками, - це збільшення поставок боєприпасів. Якщо ми захистимо наші сили від керованих Росією бомб, якщо в нас буде достатньо артилерії та боєприпасів для знищення рухомих російських колон і підрозділів, що рухаються, це буде величезною інвестицією у зміну тенденцій на полі бою", - підкреслив Кулеба.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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