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Чи можна вакцинуватися від COVID-19 людині після інсульту - відповідь лікаря

24 жовтня 2021, 05:11

Штам Дельта становить велику загрозу для літніх людей з хронічними, важкими і будь-якими іншими захворюваннями.

вакцина
Лікар пояснив, якою вакциною робити щеплення людям після інсульту / Reuters

Лікар-реаніматолог ізраїльського медичного центру Рамат Авів Борис Бриль пояснив, чи можна робити щеплення від коронавірусу людям після інсульту і тим, у кого є серцево-судинні захворювання або проблеми з тиском.

В інтерв'ю ТСН лікар акцентував увагу на небезпеці штаму коронавірусу Дельта. За словами Бриля, цей штам COVID-19 становить велику загрозу для людей похилого віку з хронічними, важкими та будь-якими іншими захворюваннями. Для цієї категорії громадян вакцинація просто життєво необхідна.

"Якщо я щодня можу проплисти кілька кілометрів або пробігти таку ж відстань - ризик, що коронавірус закінчиться для мене летально, не такий високий", – пояснив Бриль.

При цьому, за його словами, можна робити щеплення будь-якою вакциною, яка є на сьогодні.

"Коли потрібно пристебнутися, коли ви їдете на великій швидкості на автомобілі? Завтра чи зараз і яким ременем? А тим, що є", - сказав лікар.

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Бриль підкреслив, що всі існуючі вакцини пройшли випробування і довели свою безпеку і ефективність.

Не можна вакцинуватися лише людям з алергією на препарати в складі вакцини і при гострій фазі будь-якого захворювання.

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Як повідомляв Главред, раніше Бриль говорив, що вакцини проти коронавірусу на основі інактивованого вірусу, зокрема і китайський препарат CoronaVac виробництва компанії SinoVac, можуть виявитися найефективнишими проти нових штамів, зокрема Дельта-штаму.

У свою чергу, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.

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