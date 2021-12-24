Москва погрожує війною Європі через Україну: Лавров висунув новий ультиматум

Сергій Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висунув нові звинувачення у зв'язку з процесом "втягування України в НАТО".

Як підкреслив він в інтерв'ю боснійсько-герцеговинській газеті Ослободженьє, Москва стурбована загрозою появи ударних ракетних комплексів біля своїх кордонів, повідомляє МЗС РФ.

При цьому глава МЗС РФ відкрито пригрозив Заходу війною, у разі продовження зближення України і НАТО.

"Вважаємо, що, перш за все, необхідно знизити градус конфронтації, викликаний тим, як американські колеги "опікують" своїх українських протеже. Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", - зазначив він.

Головний російський дипломат також традиційно звинуватив Україну в невиконанні Мінських угод і нібито провокаційних діях України на Донбасі.

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РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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