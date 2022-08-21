Потужні вибухи в Чорнобаївці: подробиці нового удару ЗСУ по окупантах

Українською авіацією було завдано п'ять ударів по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога.
В Оперативному командуванні Південь повідомили про ураження командного пункту окупантів та знищення їх складів боєприпасів у Чорнобаївці і Старицях на Південному напрямку.
Як говориться в повідомленні на сторінці ОК Південь в Facebook, обстановка в операційній зоні складна і напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, істотних змін у складі і положенні не фіксується.
"Силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків тричі ворогом здійснювалися спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали. Дев'ять разів атакував штурмовою авіацією і вертольотами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат", - констатували в командуванні.
Українською авіацією було завдано п'ять ударів по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога.
"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Старицях", - повідомили у Командуванні.
Крім того, йдеться в повідомленні, вороже військо було зменшено на:
- 75 окупантів;
- корпусну самохідну гармату Гіацинт-С;
- два танки Т-72;
- шість одиниць броньованої техніки.
Увечері 2 серпня ЗМІ писали, що українські військові потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Чорнобаївці Херсонської області. Удар був нанесений в районі аеропорту.
Раніше радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Херсонській області російські окупаційні війська втратили ще більше 10 старших офіцерів, включаючи генералів. Результативні дії зі знищення російських загарбників відбулися у Чорнобаївці.
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