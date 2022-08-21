Потужні вибухи в Чорнобаївці: подробиці нового удару ЗСУ по окупантах

Завдано нового удару по окупантам у Чорнобаївці / pixabay.com

В Оперативному командуванні Південь повідомили про ураження командного пункту окупантів та знищення їх складів боєприпасів у Чорнобаївці і Старицях на Південному напрямку.

Як говориться в повідомленні на сторінці ОК Південь в Facebook, обстановка в операційній зоні складна і напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, істотних змін у складі і положенні не фіксується.

"Силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків тричі ворогом здійснювалися спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали. Дев'ять разів атакував штурмовою авіацією і вертольотами наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат", - констатували в командуванні.

Українською авіацією було завдано п'ять ударів по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Старицях", - повідомили у Командуванні.

Крім того, йдеться в повідомленні, вороже військо було зменшено на:

75 окупантів;

корпусну самохідну гармату Гіацинт-С;

два танки Т-72;

шість одиниць броньованої техніки.

Увечері 2 серпня ЗМІ писали, що українські військові потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Чорнобаївці Херсонської області. Удар був нанесений в районі аеропорту.

Раніше радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Херсонській області російські окупаційні війська втратили ще більше 10 старших офіцерів, включаючи генералів. Результативні дії зі знищення російських загарбників відбулися у Чорнобаївці.

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