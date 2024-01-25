МОН затвердило дати проведення НМТ: вступники складатимуть іспити з 4 предметів

Вступники складатимуть НМТ із чотирьох предметів у два етапи, обов'язковим предметом стала історія України.

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В МОН определили дату НМТ-2024 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Міністерство освіти і науки України визначило дати проведення національного мультипредметного тесту. Основна і додаткова сесія для вступників відбудеться з 14 травня до 19 липня 2024 року. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Цього року вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів:

українська мова;

математика;

історія України;

предмет на вибір.

Минулого року до преліку обов'язкових предметв не вносили історію України. Лісовий наголосив на важливості знання та розуміння історії країни, особливо у воєнний час, що є питанням національної безпеки.

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"Знати та розуміти історію своєї країни, наші виклики і перемоги - це база в усі часи, а у воєнний час це також і питання національної безпеки", - наголосив він.

Тестування відбудеться в один день і включатиме іспити з чотирьох предметів. Впродовж 120 хвилин вступники складатимуть тести з української мови та математики, після чого буде перерва на 20 хвилин. Наступні 120 хвилин відведено на іспити з історії України та одного з додаткових предметів на вибір.

"Знаю, що тестування з чотирьох предметів протягом одного дня може бути чималим навантаженням. Але вкотре наголошую, що це робимо передусім заради безпеки вступників та створення для всіх рівних умов. Така модель дає можливість вступникові з’явитися в пункті тестування лише один раз. Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати для складання НМТ до сусіднього населеного пункту. До того ж, більше сесій підвищить вірогідність потрапити на повітряну тривогу", - пояснив Лісовий.

Також дозволяється приносити воду на тестування, проте пляшку необхідно залишити на столі з особистими речами, щоб уникнути можливих проблем з комп'ютером.

Зміни в українській освіті

Нагадаємо, у 2022 році Міністерство освіти й науки ввело тимчасову форму вступного випробування - Національний мультипредметний тест, через російське вторгнення. Ним замінили Зовнішнє незалежне оцінювання.

Також уряд України планує впровадити масштабну реформу вищої освіти цього року, зміни в якій передбачають нові підходи до фінансування. Реформа включає введення грантів, пільгових кредитів для студентів та новий підхід до контрактної форми навчання.

Як повідомляв Главред, з 1 січня 2024 року українські студенти зможуть отримувати соціальні стипендії, проте вони будуть доступні лише певним категоріям студентів. Міністерство соціальної політики розкрило деталі цієї ініціативи, зокрема, стипендії зможуть отримувати студенти, які були в російському полоні або ув'язнені через збройну агресію РФ проти України, а також їхні діти.

Також Міносвіти пропонує замінити повну компенсацію вартості освіти на бюджеті грантами. Замість виділення 100% коштів на бюджетне навчання, студенти отримуватимуть грошову суму відповідно до результатів НМТ. Ця сума буде встановлена у контракті з університетом і покриватиме частину вартості навчання.

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