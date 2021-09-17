Молотком намагався розібрати снаряд: на Черкащині трагічно загинув 14-річний підліток

Хлопчик отримав травми несумісні з життям / скріншот відео поліції

У Черкаській області загинув 14-річний підліток внаслідок підриву на снаряді. Хлопець знайшов небезпечний предмет часів Другої світової війни та намагався його розібрати.

Трагічний інцидент стався в селі Крупське Золотоніського району Черкаської області. Підліток знайшов снаряд з донним підривником калібру 45 мм часів Другої світової війни, розповіли в поліції.

Снаряд розірвало прямо перед дитиною / скріншот відео поліції

Він залишився вдома один та спробував його розібрати. Хлопець помістив вибуховий предмет в металеву трубу і вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув.

Тривогу забили сусіди

Першими недобре запідозрили сусіди, які викликали швидку допомогу, поліцію і рятувальників. Хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді рваної рани живота, руки та тулуба, а також політравму, несумісну з життям.

Читайте такжеПотужний вибух у Карпатах: очевидець розповів сумні подробиціБуло відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини).

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Наразі слідчі перевіряють обставини та всі деталі події. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві стався потужний вибух у недобудованій будівлі на території психіатричної лікарні на вулиці Кирилівській у Подільському районі. Загинула людина.