Чи можуть лаври перейти від УПЦ МП до ПЦУ: релігієзнавець пояснив умови

Приміщення були надані у користування, але на певних умовах. А УПЦ МП ці умови систематично порушує, зазначає Козловський.
Приміщення українських лавр, якими зараз користується Українська православна церква Московського патріархату, перебувають у її користуванні, а не власності.
Це користування повинне відбуватися на чітких умовах. Проте УПЦ МП уже низку вимог порушила. Про це розповів релігієзнавець, громадський діяч Ігор Козловський в інтерв’ю Главреду.
На запитання, чи є у держави можливість повернути лаври і передати їх під контроль Православної церкви України (ПЦУ), релігієзнавець наголосив, що ці приміщення є національною гордістю і просто передані у користування.
"Є умови користування ними. Недарма у рішенні РНБО сказано саме про перевірку умов, щоб подивитися, як вони користуються цим майном. А там є проблеми і порушення, адже на їхніх територіях будувалися нові споруди", – зазначає Козловський.
Зокрема, він пригадав випадок, коли на території однієї з лавр колись зробили город і через це у ґрунт печер почала надходити вода.
"Тобто є порушення, які вже давно можна було використовувати для того, щоб вирішити це питання. Якщо зараз вже є рішення РНБО та указ президента, то буде більше ретельно це досліджуватися", – сказав релігієзнавець.
Раніше релігієзнавець розповів, як ієрархи УПЦ МП протистоятимуть її забороні. Якщо в Україні законодавчо заборонити діяльність УПЦ МП, то це може спрацювати, але є небезпека, що ієрархи цієї церкви завалять суди позовами з оскарженнями такого закону – і їх розгляд може розтягнуться на багато місяців або навіть на багато років.
Також Козловський зазначав, що реакція Росії на можливу заборона УПЦ МП в Україні не змусить себе чекати, але реакція країни-агресора нам не цікава. Ми не повинні на це якось реагувати і озиратися на росіян, впевнений релігієзнавець.
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