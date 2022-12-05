glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Чи можуть лаври перейти від УПЦ МП до ПЦУ: релігієзнавець пояснив умови

5 грудня 2022, 02:55

Приміщення були надані у користування, але на певних умовах. А УПЦ МП ці умови систематично порушує, зазначає Козловський.

Киево-Печерская Лавра, Игорь Козловский
Релігієзнавець пояснив, чи можуть лаври перейти від УПЦ МП до ПЦУ/ УНІАН, Facebook Козловского

Приміщення українських лавр, якими зараз користується Українська православна церква Московського патріархату, перебувають у її користуванні, а не власності.

Це користування повинне відбуватися на чітких умовах. Проте УПЦ МП уже низку вимог порушила. Про це розповів релігієзнавець, громадський діяч Ігор Козловський в інтерв’ю Главреду.

На запитання, чи є у держави можливість повернути лаври і передати їх під контроль Православної церкви України (ПЦУ), релігієзнавець наголосив, що ці приміщення є національною гордістю і просто передані у користування.

"Є умови користування ними. Недарма у рішенні РНБО сказано саме про перевірку умов, щоб подивитися, як вони користуються цим майном. А там є проблеми і порушення, адже на їхніх територіях будувалися нові споруди", – зазначає Козловський.

Зокрема, він пригадав випадок, коли на території однієї з лавр колись зробили город і через це у ґрунт печер почала надходити вода.

"Тобто є порушення, які вже давно можна було використовувати для того, щоб вирішити це питання. Якщо зараз вже є рішення РНБО та указ президента, то буде більше ретельно це досліджуватися", – сказав релігієзнавець.

Раніше релігієзнавець розповів, як ієрархи УПЦ МП протистоятимуть її забороні. Якщо в Україні законодавчо заборонити діяльність УПЦ МП, то це може спрацювати, але є небезпека, що ієрархи цієї церкви завалять суди позовами з оскарженнями такого закону – і їх розгляд може розтягнуться на багато місяців або навіть на багато років.

Також Козловський зазначав, що реакція Росії на можливу заборона УПЦ МП в Україні не змусить себе чекати, але реакція країни-агресора нам не цікава. Ми не повинні на це якось реагувати і озиратися на росіян, впевнений релігієзнавець.

Читайте також:

Лавра Святогірська Лавра Почаївська лавра Києво-Печерська лавра
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:20

Новорічна закуска на швидку руку з 4 інгредієнтів: рецепт смачних мандаринок

02:55

Чи можуть лаври перейти від УПЦ МП до ПЦУ: релігієзнавець пояснив умовиВідео

02:10

Як швидко очистити мікрохвильовку від жиру: 5 чудо-фішок, про які знають лише досвідчені господині

01:35

Військовий експерт пояснив, чому вороги за всяку ціну намагаються захопити Бахмут

00:51

Прикмети на 5 грудня: які 2 речі можуть принести великі неприємностіВідео

Реклама
00:30

Яку біду може накликати залишений на ніч ніж на столі: народні прикмети та забобони

00:14

Били двоє: Григорій Лепс влаштував бійку посеред вулиці та зламав нісВідео

04 грудня, неділя
23:45

"Українці вже реально їдять росіян": білоруські пропагандисти вигадали маячню про Україну

23:15

Як позбутися від поганого запаху в холодильнику: 5 казкових трюків, які назавжди полегшать життя

22:41

Старша донька Олі Полякової показала, як виглядає розпатлана співачка в реальному життіВідео

22:33

Зеленський розповів, як Україні пройти найважчу зиму в історіїВідео

22:28

Запахло "жестом доброї волі": Арестович заявив про намір окупантів втекти з ЗАЕС

22:07

Путін застосовує проти України варварські методи - БлінкенВідео

21:31

Найскладніший місяць зими: астролог назвала 3 важких дня і попередила про підступні плани агресораВідео

21:14

Лайма Вайкуле поставила на місце тих, хто плює на Аллу Пугачову: "Алла утримувала всю Росію"

21:12

"Сакральна дата": генерал-майор розповів, у який день грудня росіяни можуть вдарити по УкраїніВідео

20:38

Київ і ще чотири області повертаються до планових відключень світлаВідео

20:29

Просила її не знімати: щаслива Ані Лорак повернулася до Москви і побігла на вечіркуВідео

20:10

Прикмети на 6 грудня: які 5 заборон ніколи не можна порушувати в найважливіший день грудняВідео

19:44

Через відключення світла в Україні злетять ціни на продукти: списокВідео

Реклама
19:34

"Здоров’я стрімко погіршується": стало відомо про цілий "букет" хвороб у ПутінаВідео

19:32

55-річний Дмитро Нагієв став дідусем

19:04

Саміт НАТО: Україні допоможуть виготовляти боєприпаси "радянського зразка"Погляд

18:25

"Матуся року": росіянка пригрозила своїй дитині армією за антивоєнну позицію

17:44

Долітався: українські військові майстерно "приземлили" ворожий вертоліт К-52 вартістю $16 млн

17:28

Дочка Кіркорова шокувала поведінкою на публіці через подарунок на День НародженняВідео

16:50

Щоб плита засяяла: як відчистити решітку кухонної плити, не витративши ні копійки

16:49

"Їх десь клонують": російський розвідник вигадав абсурдний фейк про українську арміюВідео

16:46

Надя Дорофєєва грубо поцапалася з прихильницею: "Йдіть гадити десь в іншому місці"

16:31

Будуть білі, як сніг: 3 ефективні способи, як відіпрати подушки від жовтих плям

16:20

В Україні вріже найсильніший мороз: синоптики розповіли, коли вдарить -13 та прийде штормВідео

15:54

"Ловить спонсорів на живця": Леся Нікітюк похвалилася ідеальними ніжками в Монако

15:50

У корсеті і з батогом в руках: Мадонна "відсмалила" на виставці, присвяченій її відвертій фотокнизіВідео

15:47

"Ракети напоготові": в ОК "Південь" заявили про підготовку масштабної атаки на УкраїнуВідео

15:16

"Може бути помста": таролог спрогнозував, коли в грудні українцям потрібно чекати удару ворогаВідео

15:16

Росія стала менше використовувати дрони-камікадзе Ірану: у ЗСУ пояснили причинуВідео

15:11

Олег Сенцов став батьком вчетверте - розкрито стать та ім'я дитини

14:56

"Хоче відповідати прикладу Зеленського": Фейгін пояснив, навіщо Путіну поїздка на ДонбасВідео

14:40

"Бомбити Київ ми не будемо ніколи, там Лавра": пропагандистка Симоньян заплуталася у брехніВідео

14:28

Новини телеграм - Читати новини телеграм Україна

Реклама
14:20

Данілов розніс Макрона за "гарантії" РФ: потрібна демілітаризація і позбавлення ядерної зброїВідео

13:45

Добровольцями захищали Україну: у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії

13:34

Путін продовжує терор України: у Німеччині заявили, що Росії не потрібні перемовиниВідео

13:15

"Погода йде на користь ЗСУ на Луганщині": Гайдай розповів, де українські бійці досягають успіхівВідео

12:58

Новорічний макіяж 2023: як привернути удачу в новому році за знаком Зодіаку за допомогою мейкапу

12:43

Київ може повернутися до планових відключень світла: у Кличка розповіли про ситуацію в столиціВідео

12:36

Шер пояснила, чому зустрічається з чоловіком на 40 років молодше за себеВідео

12:09

"Загнали в кут": смертю Макея росіяни надіслали сигнал Лукашенку – військовий журналістВідео

12:00

ЗСУ ліквідували спецпризначенця-козачого отаманаВідео

11:42

ЗСУ диктують ініціативу в Луганській області: знищують логістику і б'ють війська РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зима
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти