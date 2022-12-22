"Світ не переживав ще такі речі": Шмигаль розповів, що чекає Україну в разі повного блекауту

Український уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій, повідомив прем'єр.

Шмигаль розповів, що чекає Україну в разі повного блекаута / УНІАН

У випадку повного блекауту Україна подолає наслідки протягом 7-10 днів.

Про це заявити прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У разі найбільш складного випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід триватиме від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, тому що світ не переживав ще такі речі", - розповів Шмигаль.

За його словами, український уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

"Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф" Для службового користування", вони не можуть бути озвучені публічно", - зазначив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, у разі блекауту переїзд людей у сільську місцевість не спрацює.

"У випадку блекауту - це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди відвозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи? Ми розуміємо, що буде відбуватися. Частина людей переїде в найближчі сільські населені пункти, частина планує залишитися в містах і зробила відповідні приготування... Хтось прийде в "Пункт незламності". Хтось поїде за кордон... Ключове завдання буде - вижити. Тому зараз робимо все, щоб не допустити такого сценарію", — підсумував прем'єр.

Нагадаємо, в результаті нічних атак дронами по Києву 19 Грудня є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням", – заявив він.

Іранські безпілотники також атакували Дніпро.

"Сили ППО вночі "полювали" два БПЛА окупантів. Мінус два "Шахеда". Ворожі Птахи збили в небі над областю після опівночі. Дякую нашим потужним захисникам неба за те, що вберегли людей від можливої трагедії", - розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

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