УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Мікс з трьох інфекцій": МОЗ розповіло, які віруси зараз "гуляють" по Україні

2 лютого 2022, 05:30

Різні штами коронавірусу та інших вірусів зараз циркулюють паралельно один з одним.

В Україні паралельно циркулюють штами коронавірусу/ УНІАН, Getty Images

Зараз до штамів коронавірусу Дельта та Омікрон активно приєднався грип. Останній найбільше "розгулявся" в Україні на початку січня цього року і циркулює паралельно з коронавірусом.

Тобто в Україні зараз циркулює "мікс з трьох інфекцій", розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у "Сніданку з 1+1".

"Якщо ми подивимося, то це міксування: частина Дельта, частина Омікрон. Також активно приєднався грип, який почали фіксувати на початку січня 2022-го. Це такий мікс з трьох інфекцій. Йдеться про циркуляцію різних штамів, які циркулюють паралельно один з одним", – зазначив Кузін.

Головний державний санлікар наголосив, що зараз зростає захворюваність на ковід. Проте, за його словами, ситуація у державі контрольована.

"Ситуація керована на рівні усіх областей України незважаючи на те, що кожного дня б'ємо такі своєрідні антирекорди за кількістю нових випадків", – наголосив він.

Реклама

Коронавірус в Україні

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися у 2022 році. При цьому Ляшко назвав фактори, що вплинуть на завершення пандемії. Це поява вакцини і препаратів прямої противірусної дії, а також зменшення агресивності штаму.

Також Ляшко розповів, що захворюваність на COVID-19 в Україні за останні 3 тижні зросла в сім разів. Число госпіталізацій зросло вдвічі. Штам Омікрон встановлено вже в 20 регіонах країни.

Читайте також:

viber
грип коронавірус штами грипу новини України Ігор Кузін COVID-19 штами коронавірусу штам Омікрон
Зараз ви переглядаєте новину «"Мікс з трьох інфекцій": МОЗ розповіло, які віруси зараз "гуляють" по Україні». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2022: Скорпіонам - удача в грошах, Козерогам - повний провалГороскоп на сьогодні, 29 січня 2022: Скорпіонам - удача в грошах, Козерогам - повний провал Фатальні красуні: топ-4 знака гороскопу, перед якими складно встоятиФатальні красуні: топ-4 знака гороскопу, перед якими складно встояти Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічатиКитайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати "Я в шоці, подивіться!": Трінчер показала свої груди через 2 тижні після пластики"Я в шоці, подивіться!": Трінчер показала свої груди через 2 тижні після пластики Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українцівПравославний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців
07:10

Україна в НАТО та 120 тисяч військ РФ на кордоні: дипломат назвав переваги союзу з Британією

07:04

Лютий 2022 буде "ласкавим": синоптик уточнив прогноз погоди на місяць в УкраїніВідео

06:35

У Путіна немає права вето у питанні вступу України в НАТО - ПентагонВідео

06:30

Україна намагається звільнитися від гачка, на якому виситьПогляд

06:30

Чим годувати кошенят: збалансований раціон і заборонені продукти

Реклама
05:46

Цілющий еліксир для всіх рослин: звичайна кориця замінить добрива і фунгіцидиВідео

05:30

"Мікс з трьох інфекцій": МОЗ розповіло, які віруси зараз "гуляють" по УкраїніВідео

05:28

Перспективи України в НАТО і союз з Британією та Польщею: однокурсник Путіна назвав план для КиєваВідео

05:07

Чим замінити розпушувач в тісті: 3 способи, які врятують вашу випічку

04:36

Обличчя ангела, тіло богині: спокуслива Демі Роуз показала свої соковиті "диньки" зблизька

03:05

Бомбосховища в Києві, Харкові та Львові: де сховатися в разі війни

02:49

Анастасія Волочкова в звабних позах оголила свої принади в розпусній білизні

02:16

Які продукти заборонено готувати в мультиварці - список

01:47

Названо простий засіб для зміцнення імунітетуВідео

01:24

"Народ цікавий": хірург назвав найпопулярніші пластичні операції у жінок і чоловіків

00:51

Прикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в бідуВідео

00:35

З шатенки в блондинку: Слава Камінська змінила зачіскуФото

01 лютого, вівторок
23:55

Олімпіада-2022: ФБР просить учасників відмовитися від особистих смартфонів

23:24

Трагічна загибель боксера Вірчіса: поліція назвала дві основні версіїВідео

23:07

Росія перекинула на Донбас нове озброєння і снайперів - розвідкаВідео

Реклама
23:06

3 простих способи, які зроблять передпокій неймовірно затишнимВідео

22:40

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про кібербезпекуВідео

22:23

Кривава стрілянина в Дніпрі: нова інформація щодо стану постраждалихВідео

21:49

Без підтримки НАТО і ЄС не буде незалежної України - прем'єр Польщі

21:43

"Особливе ставлення": що відбувається зі стрільцем Рябчуком у СІЗОВідео

21:21

"Кинули і обдурили": Путін назвав причину, чому побоюється вступу України до НАТОВідео

21:12

"Не без ускладнень": Софія Ротару серйозно перехворіла на Омікрон

21:03

Б'є ногами і поливає окропом: у Дніпрі жінка жорстоко знущається над власною матір'юВідео

21:03

Що стоїть за союзом України з Британією та ПольщеюПогляд

21:01

Військове вторгнення в Україну призведе до великої війни у Європі: Зеленський звернувся до РосіїВідео

20:50

Агресія Росії, поразка для Путіна і санкції: підсумки переговорів Зеленського і Джонсона в КиєвіВідео

20:32

На Закарпатті жінки відчайдушно виштовхували автобус із замету

20:00

Суд заарештував полковника Голубана: його підозрюють в організації масових заворушеньВідео

19:59

По офісом каналу наш проходить акція протесту: зводять барикади і палять фаєри

19:34

Путін висловився про відповіді США і НАТО щодо "гарантій безпеки"

19:27

Нерухомість в 2022 році: що і за якими цінами купують українціВідео

19:00

Пенсії підприємцям в Україні призначатимуть по-новомуВідео

18:50

Не зачинив школу, де не щепилися до 80% вчителів: у Львові директор оскаржив штраф у 34 тис грнВідео

18:45

"Уманьпиво" – одна з перших українських пивоварень на сонячній енергії реклама

18:29

Олександра Заріцька похвалилася соковитими грудьми в мереживному ліфі

Реклама
18:27

Скільки доведеться заплатити за "комуналку" в лютому: названі сумиВідео

18:25

Гарантії безпеки: Блінкен в розмові з Лавровим зажадав негайно відвести війська від кордонівВідео

18:07

Герой не мого роману: названі найгірші чоловіки за гороскопомВідео

17:51

Завалить снігом і заморозить: в Україну йдуть два суворих циклониВідео

17:45

У харківському супермаркеті натовп покупців накинувся на прострочкуВідео

17:27

Євросолідарність лідирує, а Слуга народу відстає: опубліковано новий рейтинг партій

17:09

Аж пар іде: Катя Осадча скупалася зі Златою Огневич у чані просто неба

17:06

Прем'єр Британії Борис Джонсон прилетів в Україну: що обговорюватимеВідео

17:00

Прикмети на 3 лютого: що не можна робити в день Максима і як не потрапити в бідуВідео

16:59

У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігФото

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти