"Мікс з трьох інфекцій": МОЗ розповіло, які віруси зараз "гуляють" по Україні

В Україні паралельно циркулюють штами коронавірусу/ УНІАН, Getty Images

Зараз до штамів коронавірусу Дельта та Омікрон активно приєднався грип. Останній найбільше "розгулявся" в Україні на початку січня цього року і циркулює паралельно з коронавірусом.

Тобто в Україні зараз циркулює "мікс з трьох інфекцій", розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у "Сніданку з 1+1".

"Якщо ми подивимося, то це міксування: частина Дельта, частина Омікрон. Також активно приєднався грип, який почали фіксувати на початку січня 2022-го. Це такий мікс з трьох інфекцій. Йдеться про циркуляцію різних штамів, які циркулюють паралельно один з одним", – зазначив Кузін.

Головний державний санлікар наголосив, що зараз зростає захворюваність на ковід. Проте, за його словами, ситуація у державі контрольована.

"Ситуація керована на рівні усіх областей України незважаючи на те, що кожного дня б'ємо такі своєрідні антирекорди за кількістю нових випадків", – наголосив він.

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Коронавірус в Україні

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися у 2022 році. При цьому Ляшко назвав фактори, що вплинуть на завершення пандемії. Це поява вакцини і препаратів прямої противірусної дії, а також зменшення агресивності штаму.

Також Ляшко розповів, що захворюваність на COVID-19 в Україні за останні 3 тижні зросла в сім разів. Число госпіталізацій зросло вдвічі. Штам Омікрон встановлено вже в 20 регіонах країни.

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