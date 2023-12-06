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"Ми можемо втратити країну": командир взводу розповів про складну ситуацію на фронті

Юлія Закрепа
6 грудня 2023, 09:46
Військовий вважає, що більшість українців перестали розуміти, що триває війна і це загрожує втратою країни.
'Ми можемо втратити країну': командир взводу розповів про складну ситуацію на фронті
На передовій важка ситуація / колаж: Главред, фото: 1-ша бригада оперативного призначення НГ, 580 МпБр ім. Виговського

Командир взводу БПЛА 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Андрій Серган заявив, що в Україні дуже багато людей перестали розуміти, що триває війна і ми можемо втратити країну.

"Проблем дуже багато. А потім ми вже маємо наслідки. І Авдіївка - це наслідок. Коли ми наведемо порядок у всіх структурах, зокрема, поборемо корупцію, і будемо розуміти, що у нас йде війна, бо дуже багато вже перестали розуміти, що триває війна і ми можемо втратити країну", - сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він наголосива, що втрата країни - це втрата бізнесу, квартири, будинку. Кожен має розуміти: він втрачає все.

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"А люди цього не розуміють. Таке, враження, що вони думають: та там і без мене впораються. Там не впораються без вас! Без ваших донатів, без вашої допомоги, без людських ресурсів, без боротьби з корупцією ми не впораємося!", - сказав він.

Серган зазначив, що "ми можемо в телемарафонах кричати про те, що все гарно, але ні, проблем вистачає, і їх потрібно вирішувати".

"Якщо ми не вирішимо ці проблеми - ми втратимо країну. І тоді, дай Боже, щоб ми зупинили їх по кордону Дніпра", - сказав він.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що окупанти просунулися в декількох місцях біля Авдіївки. Під час третьої хвилі штурму Авдіївки російські війська відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону на південний схід від Авдіївки та зі Спартака.

У ЗСУ розповіли про великі втрати та важкі бої під Авдіївкою. Ворог не полишає спроб захопити Авдіївку попри значні втрати. Там відбито 15 атак у районах Степового, Новобахмутівки, Степанівки та Сєвєрного.

Експерт анонсував виведення військ з Авдіївки. За словами військового аналітика, варто в найближчі дні очікувати рішення військово-політичного командування про виведення військ з міста Авдіївка.

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війна в Україні ЗСУ
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