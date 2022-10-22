Масований удар РФ по інфраструктурі України: в ОП назвали мету Путіна

Михайло Подоляк назвав ціль ракетних ударів, організованих Володимиром Путіним / УНІАН

Новий масований ракетний удар РФ по України прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Російське керівництво, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України, намагається створити гуманітарну катастрофу і спровокувати нову хвилю біженців до країн Європи, написав він у Twitter.

При цьому він закликав передати Україні ППО і ракети для того, щоб не дати Путіну реалізувати свій план.

"Ударами по українській критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи. Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить тільки від лідерів в європейських столицях. Єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу-швидка передача ППО і ракет до неї", - додав Подоляк.

Нагадаємо, в результаті атаки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури України в Києві, Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 22 жовтня вводяться обмеження енергопостачання. Заходи вживаються для того, щоб знизити навантаження на мережі і уникнути аварій.

Як повідомили в прес-службі Укренерго, наслідки ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України 22 жовтня, порівнянні, або навіть перевищують масштаби пошкоджень, зафіксованих 10-12 жовтня.

Як відомо, 22 жовтня, влаштувала ракетний обстріл низки областей України. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. У містах Рівне, Луцьк, Хмельницький, Одеській та Київській областях є або прильоти, або наслідки збитих ракет.

Перед масованим обстрілом країною-агресором РФ пролунала тривога по всій території України.

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