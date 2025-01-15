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Масована атака по Україні: чи вдалося РФ досягти своїх цинічних цілей

Маріна Фурман
15 січня 2025, 12:52
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Премʼєр-міністр подякував захисникам за професійність.
Шмигаль, ПВО
Шмигаль відреагував на удар РФ по Україні / Коллаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Ключові тези:

  • РФ завдали ударів по території України
  • Ворог цілив по критичній інфраструктури
  • Щоб зупинити Росію, потрібно ввести ще більше санкцій проти агресора, зброя та системи ППО

Вранці 15 січня російські війська завдали ударів по території України із застосуванням крилатих та балістичних ракет. Під прицілом загарбників була енергетика. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що ворог цілив по газовій інфраструктурі та критичних об'єктах, що забезпечують нормальне життя людей.

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"Завдяки силам ППО російський сценарій вкотре провалився. Енергосистема працює стабільно. Дякую захисникам за професійність.", - написав прем‘єр-міністр України.

Шмигаль наголосив, що для спинення РФ потрібні рішучі дії: зброя, системи ППО та жорсткі санкції. Також, за його словами, потрібно і надалі тиснути на Росію, щоб послабити її можливості вести війну.

Масована атака по Україні: чи вдалося РФ досягти своїх цинічних цілей
Російські бомбардувальники / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 15 січня в країні-агресорі РФ з аеродрому "Оленья" Мурманської області було піднято в небо бомбардувальники Ту-95МС, а також літаки Ту-22м3. Вибухи було чути в Черкасах. Пізніше всі крилаті ракети перемістились з центру у західні області. Згодом в декількох областях України, за наказом НЕК Укренерго, були запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий російський масований удар. Він зазначив, мішенню для росіян знову стала енергетика України.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що станом на 10:30 підтверджено збиття 77 повітряних цілей. У відомстві додали, що противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів.

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Хто такий Денис Шмигаль?

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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