Уся квартира була в диму: історія порятунку чоловіка після удару по Харкову

Чоловік відмовлявся евакуюватися із задимленої квартири на 12-му поверсі без свого собаки.

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У Харкові врятували чоловіка з собакою із задимленої квартири на 12 поверсі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову. Одна з цих авіабомб вдарила прямо по багатоквартирному житловому будинку. Внаслідок цього постраждало дуже багато людей.

Багато мешканців будинку опинилися в пастці, адже після вибуху одразу почалася пожежа. У задимленій квартирі на верхньому 12-му поверсі залишався чоловік зі своїм собакою. Він не міг вибратися і сподівався тільки на допомогу рятувальників.

До чоловіка дісталися співробітники ДСНС і намагалися надати йому допомогу в евакуації. Однак чоловік навідріз відмовився вибиратися з квартири без свого собаки.

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Рятувальники зробили все можливе, щоб витягнути із задимленої квартири собаку і самого чоловіка.

Дивіться відео з врятованим у Харкові:

У Харкові врятували чоловіка з собакою із задимленої квартири на 12 поверсі / фото: скріншот

Удари РФ по Харкову - останні новини

У суботу, 7 серпня, російські окупанти обстріляли Харків. У місті прогриміло кілька вибухів. Постраждало садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар - у Малій Данилівці в приватний сектор.

Потужні вибухи прогриміли в Харкові і вдень у понеділок, 2 вересня. Місцева влада закликала городян до обережності.

Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

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