Масштабні вибухи і пожежа: СБУ атакувала 2 нафтобази в Смоленській області - ЗМІ

За даними ЗМІ, внаслідок удару по нафтобазах у Смоленській області РФ сталася масштабна пожежа, що призвела до знищення 26 000 кубометрів пального.

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Деталі спецоперації СБУ в Смоленській області / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У ніч на 24 квітня у Смоленькій області РФ дрони СБУ уразили дві нафтобази. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської палива. Після потужних вибухів там почалася масштабна пожежа. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, цієї ночі були атаковані дві бази російської нафто-газової компанії "Роснєфть" зі зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів. Ці об’єкти розташовані у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області. Джерела також стверджують, що цю атаку влаштували дрони Служби безпеки України.

На цих базах знаходилося 26 тисяч кубометрів російського палива. Після потужних вибухів на об’єктах сталася масштабна пожежа, яка спричинила евакуацію персоналу.

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"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", - зазначило джерело.

Дивіться відео з наслідками удару дронів по нафтобазах у Смоленській області:

Фото: скріншот

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по російським НПЗ - вибухи на території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 квітня на території Росії сталися вибухи. Засоби масової інформації РФ повідомляють про атаку ударних безпілотників. Зокрема, дрон впав на територію міста Липецьк, а в Смоленській області горить нафтобаза.

Тим часом, в українській армії з'явилися дрони з дальністю польоту до 3000 км, які можуть атакувати територію навіть у Сибіру, повідомляє The Economist.

У лютому 2024 року США просили Україну утриматися від ударів по нафтопереробних заводах Росії. The Washington Post, посилаючись на джерела, розповіла про зустріч віце-президентки Камали Гарріс з Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції. Це "конфіденційне" прохання, за словами співрозмовників журналістів, дуже роздратувало українського президента. Україна розглядає ці удари як важливий фактор у війні з Росією.

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