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Людей шукають під завалами: РФ цинічно атакувала Кривий Ріг, є жертви

Юлія Закрепа
24 грудня 2024, 18:09оновлено 24 грудня, 18:43
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Росіяни атакували мирне населення у Кривому Розі.
Людей шукають під завалами: РФ цинічно атакувала Кривий Ріг, є жертви
РФ завдала удару по Кривому Рогу / колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 24 грудня, країна-агресор Росія запустила по Україні балістичне озброєння. Вибух пролунав у Кривому Розі - є постраждалі.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив про пошкоджений житловий будинок.

"Штаб допомоги людям розгорнуто далі вулицею у будівлі виконкому, місцеві знають. Там можна отримати будматеріали (ОСБ, плівку, рейки та інші), написати заяви на матеріальну допомогу від міста, а також на розселення. Комунальні бригади допоможуть тим, кому це потрібно", - написав він у своєму Telegram.

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Відомо зараз про 9 постраждалих: дві жінки важкі, інші середньої тяжкості. П'ятьох людей уже дістали з-під завалів. Розбір іде вручну, там ще точно можуть бути люди.

  • Удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня
    Удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня Дніпропетровська ОВА
  • Удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня
    Удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня Дніпропетровська ОВА
  • Удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня
    Удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня Дніпропетровська ОВА
  • Удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня
    Удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня Дніпропетровська ОВА
  • Удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня
    Удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня Дніпропетровська ОВА

Станом на 17:40 відомо про трьох поранених у Кривому Розі - вони у важкому стані.

"Загалом на цю хвилину відомо про 11 постраждалих. Серед них - 16-річна дівчинка. Госпіталізовані семеро людей", - зазначив Лисак.

Згодом з-під завалів криворізького будинку, потрощеного росіянами, дістали ще одного чоловіка.

"Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. Втім, на жаль, врятувати не вдалося", - повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Наслідки атаки РФ по Кривому Рогу

У ДСНС України повідомили, що станом на 18:20 відомо про одну загиблу людину. Травми отримали ще 11 містян, серед них 16-річна дівчина.

"Внаслідок атаки по житловій забудові руйнувань зазнав чотириповерховий багатоквартирний будинок - частина будівлі повністю зруйнована з першого по четвертий поверх. Пошкоджено магазини, понад 20 автомобілів та вікна у сусідньому будинку", - додали у ДСНС.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 грудня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу - зафіксовано "приліт" у житловий будинок. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив що через ракетну атаку на Кривий Ріг потрощений двоповерховий будинок.

РФ завдала підступного удару на Київщині. 22 грудня загарбники використали ударні безпілотники, запущені з різних напрямків, через що в декількох областях була оголошена повітряна тривога. Внаслідок падіння уламків у житловому районі сталась пожежа.

Павло Лакійчук дав тривожний прогноз нового удару "Орешником" по Україні. Він вважає, що удар країни-агресора РФ "Орешником" по Дніпру говорить про те, що це була психологічна операція. Диктатор Володимир Путін може перемістити ракети "Орешник" на територію Білорусі.

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