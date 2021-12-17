Маніпуляції в магазинах: як не стати жертвою продавців

У магазинах часто обманюють покупців / УНІАН

Продавці часто користуються секретними методами, для того щоб швидше продати товар.

Як пише OBOZREVATEL з посиланням на психоаналітика Олену Медведєву, існують, як мінімум, 3 види покупців: метушливий, компетентний і випадковий. І до кожного з них застосовується окрема техніка.

Навколо метушливих покупців продавці прямо-таки в'ються, а ось компетентних обходять більш обережно.

Також дуже часто покупцям доводять, що кількість товару обмежена або завтра закінчиться акція.

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І "правильно" розставляють товар, щоб непотрібні і дорогі речі завжди були на рівні очей, а більш дешеві аналоги доводилося пошукати на далеких полицях. Адже люди вибирають те, що кидається їм в очі.

Також покупці сприяють ненав'язлива музика в приміщенні і велика кількість приємних ароматів в кожному відділі.

Нагадаємо, напередодні новорічних свят торгові мережі пропонують безліч акцій і передсвяткових розпродажів. Однак дуже частому за таким "жестом" ховається схема шахрайства і обману покупців.

Наприклад, акції на касі може виявитися далеко не тими за цінами, що на прилавках. Тому варто бути дуже пильними при розрахунку.