Директор МАГАТЕ видав дику заяву про ЗАЕС: "Все може статися"

Гроссі заявив, що в середині червня під час поїздки на ЗАЕС він "не побачив" ознак мінування станції.

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МАГАТЕ більше турбує контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Вікіпедія

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що його команди не спостерігали розміщення російських військових всередині Запорізької АЕС, незважаючи на заяви української влади про те, що Москва готує там теракт.

У бесіді з FRANCE 24 зі штаб-квартири Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Гроссі повідомив, що 15 червня він відправився в Запоріжжя. Він сказав, що ситуація на атомній електростанції "серйозна", але стабілізується після руйнування прилеглої Каховської греблі, вода якої використовувалася для охолодження шести її реакторів.

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"Початкові заходи керівництвом ЗАЕС були прийняті для збереження необхідної кількості води, але в довгостроковій перспективі цього буде недостатньо", - попередив Гроссі.

За його словами, зростання військової активності на лінії фронту у зв'язку з українським контрнаступом додає "додатковий рівень занепокоєння з приводу ситуації, яка є надзвичайно нестабільною, оскільки станція знаходиться на лінії фронту", - нагадав Гроссі.

У контексті бойових дій "завод неймовірно крихкий і може бути пошкоджений у разі обстрілів", додав він.

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки, Росія провела всі приготування до атаки на електростанцію, яка може призвести до ядерної катастрофи. Гроссі заявив, що він "не бачив такого розвитку подій" на місцях, але також додав, що "все може трапитися, ось що мене турбує".

Ядерна діяльність Ірану

Гроссі також висловив стурбованість ядерною програмою Ірану. Згідно з його останнім звітом, запаси збагаченого урану в Ірані за три місяці збільшилися більш ніж на чверть. Проте, сказав він, "ми домовилися, що Іран співпрацює з агентством, обмежуючи деякі види діяльності, що дозволяє нам розширити можливості моніторингу".

Переговори про реабілітацію Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), підписаного в 2015 році, провалилися у вересні 2022 року, і адміністрація президента США Джо Байдена, схоже, виступає за неформальну угоду з Тегераном. Будь-яка дискусія, що веде до деескалації, вітається, сказав Гроссі.

"Якщо будуть якісь альтернативні угоди, я сподіваюся, що нас запросять для перевірки того, що будь-які взяті на себе зобов'язання є реальними, а не просто листком паперу", - уклав він.

Ситуація на ЗАЕС і загроза вибуху

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що фахівці та окупаційний контингент Росії поступово залишають територію Запорізьку атомну електростанцыю. Співробітникам Росатома рекомендують до 5 липня виїхати в захоплений Крим. В Енергодарі стало менше російських військових патрулів. Персоналу, що залишився на станції, вказали в разі можливих аварій "звинувачувати у всьому Україну".

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що країна-агресор Росія вивчає можливість реалізації сценарію теракту на Запорізькій АЕС. За словами гаранта, відповідна інформація передана державам-партнерам. Світова спільнота має діяти на упередження.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Росія вже затвердила план можливого підриву ЗАЕС. На думку глави ГУР, у разі наказу з Кремля виконавці все швидко реалізують.

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