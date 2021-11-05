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"Люди бояться лягати спати": у Харкові чоловік задля розваги підпалює свою квартиру

5 листопада 2021, 13:09

Жителі скаржаться на сусіда, який іноді поводиться неадекватно.

Сірник
Пожежа сталася на вулиці Гарібальді, 4 у Харкові / ua.depositphotos.com

У Харкові вже не вперше жителі багатоквартирного будинку вночі опиняються на вулиці через пожежу. Її влаштовує сусід, залежний від наркотичних речовин. Мешканці будинку налякані, бо бояться за своє життя.

Зазначається, що пожежа сталася на вулиці Гарібальді, 4 у Харкові. Сусіди кажуть, що чоловік навмисне підпалює квартиру, бо він нібито наркоман. Люди бояться лягати спати, повідомляють у Telegram-каналі "Харків 1654".

"На Гарібальді, 4 наркоман вже вдруге навмисно підпалює свою квартиру. Поліція відмовляється брати заяву від мешканців будинку. Наразі наркоман втік. Мешканці будинку тепер бояться лягати спати. Щодня як останній", – мовиться у дописі під відео.

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Пожежа на території осередку Української православної церкви Московського патріархату сталася вдень 4 листопада. Займання сталося на другому поверсі майстерні з розпису ікон, кілька людей постраждали.

Пізніше в мережі з'явилися кадри нападу на журналістів різних видань, які знімали пожежу. Монахи та невідомі чоловіки забирали у них техніку та виганяли. При цьому настоятель лаври владика Павло заохочував таку поведінку, а поліція бездіяла.

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