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Окупанти накрили ракетами Луганщину та Дніпропетровщину - багато загиблих та поранених

24 квітня 2022, 09:55

Російські війська напередодні Великодня продовжили обстрілювати українські міста.

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Окупанти накрили ракетами Луганщину та Дніпропетровщину / t.me/luhanskaVTSA/1931

Російські війська обстріляли Луганську область. У Дніпропетровській області вночі було три "Прильоти".

Окупанти напередодні Великодня 12 разів обстрілювали мирні будинки жителів Луганщини. Постраждали Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай

"Шестеро людей загинули після вчорашньої артилерійської атаки по містах гірський і Золотий. Ще дві людини важко поранені. Також стало відомо про двох жертв, у яких росіяни забрали життя - кілька днів тому ворожий снаряд влучив у будинок у Попасній. Під завалами опинилися дві жінки, яких, на жаль, врятувати не вдалося. Крім того, вчора вдень співробітники ДСНС евакуювали з-під обстрілів трьох осіб у Рубіжному", - розповів Гайдай.

Також росіяни 12 разів обстрілювали мирні будинки жителів Луганщини 23 квітня.

читайте такожОкупанти підтягнули до кордону Іскандери і будують понтонні переправиТак, в Лисичанську ще вранці загорілася багатоповерхівка, в Рубіжному вночі полум'ям охопило приватний будинок. У Сєвєродонецьку руйнування отримали відразу п'ять будинків, чотири з яких розташовані поруч, а також будівля Національної поліції.

Обстріл і вибухи в Дніпропетровській області

Всі три ракетні удари з боку РФ були нанесені по Павлоградському району. Одна ракета потрапила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель, розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під завалами - три легкових машини і одна вантажівка. Вибуховою хвилею вибило скло і заблокувало двері в житловому будинку поруч. Дві ракети потрапили в промислове підприємство. Зруйновано виробничу будівлю. Людей не зачепило", - повідомив Резніченко.

Раніше російські окупанти нанеслиі ракетний удар по лікарні в місті Баштанка Миколаївської області. У той момент в медустанові приймали пологи і проводили операцію.

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