В Україні дітей у школах годували підробленим маслом та сиром

Підроблене масло в Україні / pixabay

В Україні все частіше стали підробляти молочну продукцію.

Як розповівши у Держпродспоживслужбі, в двох школах Кіровоградської області була проведена перевірка масла і сиру на відповідність нормам.

Ревізія виявила, що молочна продукція не відповідає заявленим стандартам. Висновки лабораторії показали, що виробники використовували рослинні жири замість тварин.

"В ході лабораторної експертизи встановлено невідповідність вимогам нормативної документації (ISO 17678:2010) по тригліцеридному складу молочного жиру, що свідчить про наявність у продукції рослинних жирів замість жирів тваринного походження", – йдеться в повідомленні.

Перевірку не пройшли:

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масло "Селянське" 73% жиру виробництва ТОВ "Оді", Хмельницької області,

сир кисломолочний фасований 9% жиру виробництва ТОВ "Валківський молочний завод", Харківської області.

Як раніше повідомляли, в найближчі місяць-два експерт Сергій Косяченко прогнозує чергове підвищення цін на молочні продукти на 10%. При цьому він сподівається, що пік подорожчання молока-сировини вже пройдено.

В Асоціації виробників молока кажуть, що хоч на вартість молока впливає багато факторів, але ціни на енергоносії - це найголовніший з факторів.

Про те, чому виникає алергія на молочні продукти і що з цим робити, читайте в нашому матеріалі: Алергія на йогурт і молоко: що потрібно знати.

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